Alternativets finansordfører Josephine Fock stopper i Folketinget. Hun skal arbejde i Dansk Flygtningehjælp.

København. Hun er en af partiets mest markante profiler og var i sin tid med til at stifte Alternativet sammen med partileder Uffe Elbæk.

Men 1. november siger Josephine Fock, der blandt andet er rets- og finansordfører for sit parti, farvel til Folketinget.

Hun skrifter til et job som direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp, oplyser partiet.

- Jeg har fået mulighed for at få mit drømmejob, siger Josephine Fock til Ritzau.

- Hele området om integration og at vi skal skabe medborgere frem for modborgere er et område, der har fyldt rigtig meget for mig.

Hun fortæller, at det ikke har været en nem beslutning.

- Jeg har været sindssygt meget i tvivl. For det er svært at forlade det, man selv har været med til at stifte. Men det har været et drønhårdt arbejde, og det har stået på siden 2013, siger hun.

- Men jeg stiftede ikke Alternativet, fordi jeg skulle være politiker. Jeg stiftede det for sagens skyld. Og den sag - grøn omstilling og empati - synes jeg faktisk, kører rigtig flot nu.

Josephine Fock mener, at Alternativet har været med til for alvor at sætte grøn omstilling på dagsordenen. Hun nævner også debatten om, hvor meget kød, man bør spise, som et af Alternativets resultater.

Endelig fremhæver hun, at partiet har været med til at få indført borgerforslag, hvor en idé bliver taget op af Folketinget, hvis 50.000 skriver under.

Josephine Fock vil fortsat være medlem af Alternativet, men hun forventer ikke at være aktiv i partiet længere.

- Jeg tror, at jeg får rigeligt at se til i min nye stilling, siger hun.

Uffe Elbæk udtaler, at han kommer til at savne Josephine Fock.

- Josephine har været en afgørende medskribent på det første kapitel af Alternativets historie. Det kan jeg ikke takke hende nok for, lyder det fra Elbæk i pressemeddelelsen.

Dansk Flygtningehjælp ledes af generalsekretær Christian Friis Bach, der også har en fortid på Christiansborg. Han er tidligere minister og folketingsmedlem for De Radikale.

Organisationen ser Fock som en stærk fortaler for flygtninges rettigheder.

- Der er brug for en stærk profil, der kan løfte integrationsområdet og det frivillige engagement i hele landet, pointerer Christian Friis Bach.

Josephine Fock er valgt i Østjylland. Vibeke Genefke overtager hendes folketingsplads, oplyser partiet.

Josephine Fock fik 3775 personlige stemmer ved folketingsvalget i 2015.

