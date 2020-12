I knap fire årtier har Lisbeth Roth troligt betalt for sit medlemskab af Venstre.

Men efter at næstformand Inger Støjberg – på kraftig opfordring fra Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen – har trukket sig fra sin post, har Lisbeth Roth nu afmeldt sin betalingsserviceaftale 1. januar, så partiet ikke længere modtager hendes kontingent og støtte.

»Jeg har en lang fortid i Venstre, men jeg er bange for, at jeg ikke har en stor fremtid,« siger hun.

67-årige Lisbeth Roth fortæller, at hun har været medlem af Venstre siden 1983. I mange år har hun været aktivt medlem, blandt andet som byrådsmedlem i Hadsund Kommune, som den hed inden kommunesammenlægningen i 2007.

Men det er alt sammen slut nu.

Utilfredsheden med Jakob Ellemann-Jensen er nu så stor, at Lisbeth Roth ikke længere kan se sig selv i partiet.

De seneste dage har været udslagsgivende. Lisbeth Roths frustration accelererede, da Jakob Ellemann-Jensen 27. december fortalte i Jyllands-Posten, at han ville stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Kulminationen kom 29. december, da Inger Støjberg meddelte, at Venstre skal finde en ny næstformand, efter hun tabte 24-2 ved en afstemning i forretningsudvalget, hvor medlemmerne skulle tage stilling til, om de bakkede op om formandens eller næstformandens linje i spørgsmålet om en rigsretssag.

Allerede 28. december skrev Lisbeth Roth til sin formand.

»Jeg skrev til Jakob allerede, da han kom med sin melding om at stemme for en rigsretssag mod Inger. Det hører ingen steder hjemme,« mener hun.

I brevet udtrykker det mangeårige Venstre-medlem sin utilfredshed med og uforståenhed over, at Jakob Ellemann-Jensen ikke holder hånden over sin næstformand.

'Som du nok ved – men måske lige har glemt? – er Inger vores mest populære politiker, som næst efter din forgænger er den, der har slæbt flest stemmer til vores parti. Jeg tror ikke helt, du kan forudse, hvad det vil betyde, hvis du vender hende ryggen?' står der blandt andet i brevet.

Ifølge Lisbeth Roth, der i øvrigt er mor til Pernille Roth, der som den eneste ud over Inger Støjberg stemte for næstformandens linje ved krisemødet i forretningsudvalget, burde Jakob Ellemann-Jensen have ventet med at tilkendegive sin position i forhold til en eventuel rigsretssag.

»Jeg er ikke afvisende over for en rigsretssag, hvis det viser sig, at den uvildige advokatundersøgelse finder, at en rigsretssag kan føre til dom. Men indtil videre tyder det på, at kommissoriet er politisk, og det er, hvad det er. Men at min egen formand går foran og støtter en rigsretssag, det forstår jeg ikke. Han kunne bare have holdt sin kæft og ventet, til advokaterne havde set materialet igennem,« siger hun.

Situationen har efterladt Lisbeth Roth i et mentalt, politisk vakuum.

»Jeg er Venstre-mand helt ind i hjertet. Men jeg ved ikke, hvor jeg skal vende mig hen,« siger hun.

Lisbeth Roth har ikke officielt meldt sig ud af partiet endnu, oplyser hun. Over for B.T. giver hun udtryk for, at det kun er et spørgsmål om tid, før det sker, selv om hun endnu ikke er fuldstændig afklaret i sit sind.

Hvad er forskellen på ikke at betale kontingent og at melde sig ud?

»Det er stort set det samme,« siger hun.