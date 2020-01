Nye borgerlige har sagt farvel til deres medlem Mads Funder.

Det sker i kølvandet på, at det - nu forhenværende - vejlensiske medlem nytårsnat fremsatte trusler mod Lars Løkke Rasmussen (V).

Trusler som ifølge Vejle Amts Folkeblad har ført til, at Nye Borgerliges forretningsudvalg med Pernille Vermund og næstformand Peter Seier i spidsen har valgt at ekskludere Mads Funder.

»Hans opslag på Facebook var så langt over stregen, at der ikke var noget at rafle om,« siger Peter Seier til mediet.

'Må det blive det sidste, vi ser til dit landsforræderiske fjæs... Må kugleregnen og voldtægterne følge dig og dine, som du har stemt det for os andre...,'

Sådan lød den kommentar, som Mads Funder skrev i kommentarfeltet under en nytårstale, som tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen lagde på Facebook to minutter inde i det nye år.

En kommentar, som Nye borgerlige altså tager så kraftig afstand fra, at Mads Funder ikke længere kan kalde sig medlem af partiets bestyrelse i Vejle.

B.T.s har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mads Funder.

Det var denne kommentar, der fik Mads Funder ekskluderet fra Nye Borgerlige. Foto: Screenshot Facebook Vis mere Det var denne kommentar, der fik Mads Funder ekskluderet fra Nye Borgerlige. Foto: Screenshot Facebook

Vejle Amts Folkeblad har dog været i kontakt med det nu forhenværende medlem af partiet. Han fortæller, at han siden har valgt at slette sin kommentar på Facebook, men at han ikke har yderligere kommentarer til opslaget.

Ifølge Peter Seier, som er næstformand i partiets forretningsudvalg, var det et enigt udvalg, der traf beslutningen om at ekskludere Mads Funder.

Mads Funder var kandidat for Nye Borgerlige ved kommunalvalget i 2017, hvor han fik 66 personlige stemmer.

Han blev dog ikke valgt ind.