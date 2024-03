Onsdag præsenteres anbefalinger for CO2-afgift på landbruget, hvor 750 kroner vil være højeste sats.

Det regeringsnedsatte ekspertudvalg, der har vurderet modeller for en CO2-afgift på landbruget, vil anbefale en afgift på højst 750 kroner per udledt ton CO2, erfarer TV 2 og Kristeligt Dagblad.

Det er det såkaldte Svarer-udvalg, opkaldt efter formanden for udvalget, professor Michael Svarer, der onsdag præsenterer sine anbefalinger i en rapport, der er blevet udskudt flere gange.

Men inden da har de to medier altså erfaret en del af indholdet. Medierne skriver ikke, hvor de har oplysningerne fra.

Ifølge Kristeligt Dagblad har udvalget udformet tre modeller med tre forskellige satser.

Den højeste sats er altså 750 kroner, mens de to andre satser bliver på henholdsvis 350 kroner og 150 kroner per udledt ton CO2.

750 kroner per ton CO2 er den afgift, der også er vedtaget for industrien. TV 2 erfarer, at udvalget dertil vil foreslå statslige initiativer, der kan nedbringe landbrugets CO2-udslip.

Svarer-udvalget har ifølge TV 2 også regnet på den reelle pris for forbrugerne efter en CO2-afgift - altså prisen på kød og mælk. Tallene herfor skriver TV 2 dog ikke noget om.

SVM-regeringen har i sit regeringsgrundlag varslet, at der skal laves en CO2-afgift.

Den har været stærkt omdiskuteret, og blandt andet har flere i Venstres bagland talt imod.

Fra landbruget har der været bekymring om, at en CO2-afgift kan føre til tab af arbejdspladser i landbruget, hvis produktionen flytter til udlandet.

I regeringsgrundlaget står det dog, at afgiften skal udformes på en måde, "hvor erhvervet understøttes, således at konkurrenceevnen ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set".

Til gengæld har en række andre foreninger og organisationer talt varmt for en afgift på størrelse med den, industrien skal betale.

Mandag aften havde blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Cepos og Dansk Erhverv et debatindlæg i Berlingske med et opråb om, at landbruget skulle betale lige så meget.

- En rabat til landbruget vil betyde, at andre sektorer skal holde for og levere mere, skrev organisationerne i Berlingske.

Ekspertgruppens anbefalinger skal danne grundlag for forhandlingerne om en grøn skattereform. Den skal forhandles i en grøn trepart. Foruden regeringen består den af landbrugsorganisationer og grønne organisationer.

Svarer-udvalget præsenterer deres rapport klokken 11.00 onsdag.

