Valgstederne er netop lukket, og både DR og TV 2 er ude med deres valgstedsmålinger.

I begge tilfælde tyder det på, at de danske vælgere relativt klart har valgt, at forsvarsforbeholdet skal afskaffes.

I TV 2's tilfælde viser exitpollen nemlig, at 66,6 procent har stemt ja, mens 33,4 procent har stemt nej.

Hos DR viser valgstedsmålingen – foretaget af Epinion – et flertal på 69,1 procent til ja-siden, mens 30,9 har stemt nej.

Valgstedsmålingerne giver den hidtil bedste indikation på, hvad resultatet kan blive.

På videoer fra Christiansborg kan man se, hvordan socialdemokraterne jubler, da de første gang ser valgstedsmålingerne.

B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard, kalder det en mulig jordskredssejr.

- Hvis over to ud af tre danskere har stemt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, er der tale om en jordskredssejr til Ja-partierne. Danskerne har stemt nej, nej og nej, hver gang politikerne har ville have mere EU. Nu er alt vendt på hovedet, siger Anders Leonhard.



- Morten Messerschmidt har været en enmandshær for nej-siden, men ja-partierne kampagne om at koble afstemningen sammen med krigen i Ukraine har gået rent ind hos vælgerne, siger han.