En meget smitsom britisk variant af coronavirus kan medføre nye restriktioner, udtalte minister i weekenden.

Sundhedsmyndighederne frygter, at kontakttallet i februar kan stige til 1,5 grundet den meget smitsomme britiske variant af covid-19, kaldet B117, som er kommet til Danmark.

Det erfarer Ekstra Bladet og BT fra kilder til et møde mellem sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og de øvrige partiers sundhedsordførere.

Et kontakttal på 1,5 betyder, at 10 smittede personer smitter 15 andre. Det seneste kontakttal er på 1,2.

Mandag morgen var Heunicke på banen på Facebook for at kommentere netop den britiske coronavariant.

- Det er en virusvariant, der er muteret til at smitte 50-74 procent mere end de allerede kendte virusvarianter. Derfor er det seruminstituttets vurdering, at den vil udkonkurrere de andre virusvarianter på et tidspunkt. Også i Danmark.

- Og derfor vil den også kunne betyde stejlere epidemikurver og et højere toppunkt.

- Det kræver kort sagt endnu mere af os at holde smitten under kontrol. Det gælder os alle sammen, skrev ministeren.

Regeringen følger udviklingen tæt, har Heunicke slået fast.

- Danmark er et af de lande, der sekventerer flest prøver. Derfor kan vi følge udviklingen tæt, og selv om tallene stadig er forholdsvis små, så kan vi se en tydelig tendens: Smitten med den engelske variant cluster B117 er i Danmark, og den stiger dag for dag.

- Lad os holde den nede, så vi har vaccineret flest muligt i risikogrupperne og vores samfundssmitte er så lav som muligt, når den får fat, skrev han.

Der er på nuværende tidspunkt intet, der indikerer, at smittede med den nye virusvariant skulle give et alvorligere sygdomsforløb.

Fra midnat blev alle rejser til Storbritannien, herunder også erhvervsrejser, frarådet.

Det sker netop på grund af B117. Samtidig forlænges indrejseforbuddet for rejsende fra Storbritannien, der ikke har statsborgerskab eller bopæl i Danmark, frem til 17. januar.

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog fortsat rejse ind i Danmark.

/ritzau/