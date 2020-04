Ifølge Berlingske og TV2 News vil Mette Frederiksen (S) mandag fortælle, hvordan åbning efter corona kan ske.

Berlingske og TV2 News erfarer, at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag vil holde pressemøde.

Det skal ifølge avisen handle om, hvordan Danmark kan begynde at mindske de restriktioner, der er indført for at inddæmme smitte med coronavirus.

Begge medier skriver, at præsentationen vil indeholde de "første spæde" skridt til en genåbning.

11. marts lukkede Mette Frederiksen og regeringen ned for store dele af samfundet og dermed samfundsøkonomien for at begrænse udbredelsen af coronavirus i Danmark.

Blandt andet skoler, arbejdspladser, restauranter og barer blev lukket.

Det skete for at undgå, at sundhedsvæsnet bliver overbebyrdet og dødeligheden fra virussen og relaterede problemer dermed blev højere end nødvendigt.

På et pressemøde sidste mandag sagde statsministeren, at regeringen - hvis udviklingen fortsatte som hidtil - ville overveje at begynde en genåbning af Danmark efter påske.

- Smitten spreder sig langsommere end forventet. Det nytter, det virker, alt det vi gør i en fælles indsats. Indtil videre kan det danske sundhedsvæsen følge med, og det er et godt tegn, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- Vi kan ikke begynde at slække på kravene. Hvis vi ikke lykkes med at stå sammen og holde afstand, hvis tallene stiger voldsomt, hvis danskere mødes og forsamles - så kan vi ikke åbne Danmark op efter påske.

Siden virussen for alvor tog fat har Folketinget hasteindført en stor mængde hastelovgivning. Den har blandt andet omfattet store hjælpepakker til erhvervslivet men også markante stramninger af epidemiloven og straffeloven.

Blandt andet er der indført forbud mod forsamlinger over 10 personer, dobbeltstraf for flere typer af kriminalitet, hvis det kan forbindes til coronakrisen, og grænserne er lukket.

/ritzau/