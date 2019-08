Trods løfter i valgkampen vil S ikke garantere stop for nedskæringer på kulturområdet, skriver medier.

Kulturminister Joy Mogensen (S) kan ikke garantere, at de årlige besparelser på kulturområdet, det såkaldte omprioriteringsbidrag, stopper.

Det skriver Politiken og Altinget.

Ifølge Altinget har fem anonyme kilder uafhængigt af hinanden fortalt til mediet, at ministeren på et lukket møde har forberedt en række aktører fra dansk kulturliv på, at nedskæringerne kan fortsætte.

De blev ifølge Altinget inviteret til Rødding Højskole af Joy Mogensen i sidste uge, hvor de fik besked om, at de ikke måtte referere fra mødet.

Ifølge Altingets oplysninger skal ministeren have sagt, at det ville være strategisk uklogt at kæmpe for at standse omprioriteringsbidraget under dette års forhandlinger. Ligesom hun også skal have nævnt, at især det grønne område vil blive prioriteret over kulturområdet.

I forårets valgkamp lovede Mogens Jensen, som på daværende tidspunkt var socialdemokratisk kulturordfører, ellers at sætte et stop for besparelserne.

Afskaffelsen af sparekravet har opbakning fra alle de røde partier.

De nye toner vækker derfor forundring og bekymring hos Radikale Venstre og Enhedslisten.

- Jeg har en klar forventning om, at den første finanslov vil stoppe omprioriteringsbidraget. Jeg vil opfatte det som et løftebrud, hvis ikke de leverer, siger kulturordfører for Radikale Venstre, Zenia Stampe, til Politiken.

I Dansk Magisterforening, som organiserer mere end 3000 medarbejdere i kultursektoren, er formand Camilla Gregersen rystet.

- Der er brug for at køre grønthøsteren i garagen en gang for alle, og jeg håber, at regeringen vil lave de nødvendige prioriteringer, så vi får stoppet den fatale udvikling, som området er inde i, lyder det i en kommentar.

Kulturminister Joy Mogensen har ikke kommenteret udmeldingen, men skriver i en kommentar til Politiken og Altinget:

- Regeringen er ved at se på Danmarks samlede økonomi for de næste år, hvor også omprioriteringsbidraget indgår. Mens finanslovsforslag for 2020 stadig er under udarbejdelse, er det for tidligt at melde noget ud på de enkelte delområder, skriver hun.

/ritzau/