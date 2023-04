Lyt til artiklen

Flere end tidligere får afslag på Arne-pension.

Det skriver Fagbladet 3F, der har trukket tallene fra jobindsats.dk.

12.000 personer har fået nej til Arne-pension det seneste år.

Samtidig har 42.000 fået ja. Det betyder, at omkring tre ud af ti får nej, og det er flere end tidligere, skriver Fagbladet.

Der er lige nu massiv debat om regeringens planer om at ændre pensionsmulighederne for nedslidte danskere.

Regeringen vil blandt andet afskaffe den populære seniorpension og indføre en ny model, der kombinerer Arne-pensionen og seniorpensionen.

Det har dog fået massiv kritik fra flere sider, da nedslidte først vil kunne få pensionen tre år senere end i dag, og ydelsen i øvrigt er lavere end den nuværende sats.

Og ifølge en professor kan debatten om den tidligere tilbagetrækning godt have skabt en generel utryghed, som får flere til at søge om en tidlig pension.

»Det er mit umiddelbare bud på en forklaring. Vi så det samme i starten af 00erne, hvor der var uro om efterlønnen. Det betød, at i perioden fra år 2000 og nogle år frem »hamstrede« folk efterløn, så antallet af efterlønnere steg dramatisk, for folk var bange for, at den forsvandt,« siger professor ved Aalborg Universitet Per H. Jensen, ekspert i tilbagetrækning, til Fagbladet 3F.

Hans bud på en forklaring på de mange ansøgere og afslag bakkes op af næstformand i 3F, Tina Christensen, der er imod regeringens planer.

B.T. har tidligere fortalt historien om Per Knøsgaard, der er murer og føler sig nedslidt, og som er træt af, at seniorpensionen ser ud til at ryge.

Det har fået flere politikere til at kritisere regeringens planer for pension.