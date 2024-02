Statsministeriet har i flere tilfælde været med til at udnævne personer til topposter, selvom der er tale om henholdsvis departementschef Barbara Bertelsen og stabschef Martin Justesens private venner og bekendte.

Det kan Frihedsbrevet nu af dække.

Det gælder ifølge mediet blandt andet udpegelsen af Zetlands chefredaktør, Lea Korsgaard, som fik tildelt bestyrelsesformandsposten for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Mediet har tidligere kunnet afdække, at Lea Korsgaard var inviteret til og deltog i Barbara Bertelsens 50-års fødselsdag.

Også Lea Korsgaards mand, Rasmus Meyer, der er forstander på Krogerup Højskole og barndomsvenner med Martin Justesen har fået tildelt formandskabet i Trivselskommisionen, som regeringen har nedsat.

Frihedsbrevet har forsøgt at få svar fra Statsministeriet på, hvor mange af Barbara Bertelsens venner og bekendte, der er blevet udpeget til poster i udvalg, kommissioner, ekspertråd, undersøgelser og lignende.

Uden held.

Statsministeriet bekræfter dog, at der findes akter, der omhandler udpegningen af Lea Korsgaard. Hvilken rolle ministeriet har spillet må ligge hen i det uvisse, da man ikke vil udlevere akterne.

I sagen om Rasmus Meyers formandskab i Trivselskommissionen kan mediet afdække, at der skal være sendt fire mails fra Statsministeriet til Børne- og Undervisningsministeriet.

Formand for Transparency International Danmark Jesper Olsen vil have reglerne på området revideret.

»Statslige udpegninger bør være efter offentligt opslag. Så er det muligt at sammenligne kvalifikationer, der slås op, med de personer, der udpeges. Det vil få de indbyggede mekanismer om reglerne om inhabilitet til at virke,« siger han til mediet.

Offentlighedsekspert Oluf Jørgensen fortæller, at det er vigtigt at afdække vennetjenester i det offentlige.

Men han fortæller til mediet, at man næppe kan komme sagen og dermed Statsministeriets involvering meget nærmere.

»Den slags klares ved telefonsamtaler,« siger Oluf Jørgensen.

