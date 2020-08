Ud over FE-chef Lars Findsen er spionchef og ledelseschef blevet hjemsendt efter tilsynskritik, erfarer DR.

I alt er tre chefer i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blev sendt hjem som følge af den kritik, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) i går rejste med FE.

Ud over Lars Findsen drejer det sig om chefen for ledelsesstaben og sektorchefen for indhentning.

Det erfarer DR Nyheder fra flere kilder.

Det er således to ledende nøglemedarbejdere i FE, der er blevet hjemsendt som en konsekvens af kritikken.

Ifølge DR's oplysninger er chefen for ledelsesstaben blandt andet ansvarlig for efterretningstjenestens juridiske afdeling.

Sektorchefen for indhentning står i spidsen for de medarbejdere og afdelinger i FE, der direkte er beskæftigede med at indsamle oplysninger.

Enten gennem forskellige former for elektronisk spionage og aflytning af kommunikation eller gennem brug af menneskelige spioner.

Det er blandt andet dette område af FE's virksomhed, som TET i går rettede kritik imod.

FE beskyldes blandt andet for at have spioneret mod egne statsborgere. Derudover skal FE have givet urigtige oplysninger, brudt loven og forsøgt at skjule problematiske aktiviteter.

Der været en "uhensigtsmæssig legalitetskultur" i ledelsen og andre dele af spiontjenesten, mener tilsynet desuden.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde tidligere tirsdag, at regeringen ser med "meget, meget stor alvor" på anklagerne mod FE.

- Det siger sig selv, at en efterretningstjeneste skal arbejde inden for lovens rammer, sagde Mette Frederiksen til DR og TV2.

Ud over de tre ledende medarbejdere i FE er også den tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel blevet fritaget fra tjeneste og hjemsendt.

Efter planen skulle han ellers have tiltrådt som Danmarks nye ambassadør i Tyskland 1. september. Men det skal han altså ikke alligevel, oplyste Udenrigsministeriet mandag aften.

