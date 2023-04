Socialdemokratiet har tidligere kritiseret det værktøj, som SVM-regeringen nu vil bruge til at nå klimamål i 2025, skriver DR.

Helt konkret vil regeringen indføre et krav om at blande flere biobrændstoffer, der er lavet af eksempelvis raps eller brugt fritureolie, i tanken på lastbiler.

»Vi kommer i mål med 2025-målet. Det er helt afgørende, når vi er et af de lande i verden, der opstiller de mest ambitiøse klimamål. Så skal vi også realisere dem. Det gør vi med grønne brændstoffer,« sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i sidste uge på Marienborg.

Men så sent som i 2019 kritiserede den daværende klimaminister Dan Jørgensen (S) brugen af biobrændstoffer for at leve op til et EU-krav om en grønnere transport.

»Det havde været langt bedre tidligere at få mere elektricitet ind i transportsektoren og så videre. Det har den forrige regering så ikke gjort,« sagde Dan Jørgensen i 2019 til DR.

Også eksperter har kritiseret brugen af biobrændstoffer til at komme i mål. Eksempelvis har Torsten Hasforth, der er cheføkonom i klimatænketanken Concito, kaldt det for en »meget uheldig måde« regeringen vil nå sit klimamål.

Da klimaminister Lars Aagaard (M) på pressemødet i onsdags blev spurgt, hvorfor man satser på at bruge biobrændstoffer til at nå i mål, når eksperter har advaret mod det, lød svaret:

»Vi arbejder med et loft over, hvor meget af de såkaldte førstegenerationsbrændsler, der må være i det, blandt andet for at skabe rum for, at markedet kan innovere om at lave bedre andengenerationsbrændsler.«