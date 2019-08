Fire ud af fem regionsformænd meddelte lørdag Venstres top, at de ville have et ekstraordinært landsmøde for hurtigst muligt at få afklaret situationen omkring formandskabet i Venstre.

Det erfarer TV2.

Tidligere søndag aften meddelte formand Lars Løkke Rasmussen, at han vil have fremrykket partiets landsmøde til en dato før oktober, hvor Folketinget åbner.

Den seneste tid er der af Venstre-medlemmer åbent rejst tvivl om formandskabet, som foruden Løkke består af næstformand Kristian Jensen.

Landsmødet er planlagt til at finde sted 16.-17. november.

Forinden skal der fredag om en uge afholdes et forretningsudvalgsmøde og et hovedbestyrelsesmøde lørdag i Brejning ved Vejle, hvor uroen i Venstre skal diskuteres.

/ritzau/