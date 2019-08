Regionsformænd undersøgte lørdag muligheden for ekstraordinært landsmøde. Søndag ville Løkke fremrykke et.

Fire ud af fem regionsformænd meddelte lørdag Venstres top, at de ville have et ekstraordinært landsmøde for hurtigst muligt at få afklaret situationen omkring formandskabet i Venstre.

Det erfarer TV2.

Tidligere søndag aften meddelte formand Lars Løkke Rasmussen selv, at han vil have fremrykket partiets landsmøde til en dato før oktober, hvor Folketinget åbner.

Lars Løkke Rasmussen understreger søndag på Twitter, at hans ønske om at få fremrykket landsmødet blev luftet, før de fire regionsformænd havde gjort deres stilling klar over for Venstres top.

- Hvor bliver man træt af TV 2 News. Jeg indspillede aftenens video fredag og trykte send her til aften. Virker som om, at I mere deltager end rapporterer processerne. Ikke godt for demokratiet, skriver Løkke.

Allerede for nogle dage siden, skulle Løkke dog være blevet anmodet om et møde med de fire regionsformænd, hvilket bliver afvist ifølge TV2.

Senere skulle de have skrevet en mail, hvor de spurgte til mulighederne for et ekstraordinært landsmøde. Søndag gik Løkke så ud med sin anmodning om at fremrykke landsmødet.

Den seneste tid er der af Venstre-medlemmer åbent rejst tvivl om formandskabet, som foruden Løkke består af næstformand Kristian Jensen.

Landsmødet er planlagt til at finde sted 16.-17. november, men kan altså blive fremrykket.

Forinden skal der fredag om en uge afholdes et forretningsudvalgsmøde og et hovedbestyrelsesmøde lørdag i Brejning ved Vejle, hvor uroen i Venstre skal diskuteres.

Det er på Venstres landsmøde, at partiets formand og næstformand bliver valgt.

/ritzau/