Socialdemokratiets helt store mærkesag under sidste års valgkamp var retten til tidlig pension.

Regeringens længe ventede pensionsplan gælder fra 61 år og giver 13.000 kroner om måneden. Der indføres desuden en anciennitetstrappe.

Det skriver Politiken efter at have talt med flere kilder med kendskab til udspillet, som præsenteres tirsdag.

I en pressemeddelelse fra Statsministeriet oplyses det, at udspillet bliver præsenteret tirsdag klokken 13. Det sker på Danish Crowns slagteri i Horsens.

Ifølge Politiken kan personer, der opfylder kravene til retten til tidlig pension, altså få 13.000 kroner udbetalt om måneden. Ydelsen kan dermed være fastsat ud fra folkepensionens grundydelse plus et tillæg og uden modregning af andre pensioner, skriver mediet. Det samme erfarer erhvervsmediet Finans.

Regeringen arbejder desuden med en trappemodel, som ifølge Politiken betyder, at man optjener ret til tidlig pension, alt efter hvor lang tid, man har været på arbejdsmarkedet. Hvor præcis snittet vil ligge, er ifølge Politiken fortsat usikkert.

Men en kilde oplyser til Politiken, at ordningen betyder, at personer med 42 års anciennitet kan gå et år tidligere på pension. Og at personer med 43 års anciennitet kan gå to år tidligere på pension. 44 års anciennitet betyder, at man kan gå tre år tidligere på pension.

Fire ministre kommer til at præsentere udspillet. Det er med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen. Finansminister Nicolai Wammen (S), skatteminister Morten Bødskov (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er også med.

En ret til tidlig folkepension for nedslidte og folk, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, var Socialdemokratiets helt store mærkesag under valgkampen sidste år.

Der er lagt op til politisk armlægning om udspillet. Regeringen har nemlig ikke et flertal bag sig på forhånd.

Støttepartiet De Radikale har eksempelvis ikke ytret et ønske om at gå med i en aftale. De Radikale er i forvejen med i en aftale om ret til seniorpension for nedslidte.

Den aftale blev sidste år indgået mellem den daværende VLAK-regering samt Dansk Folkeparti og De Radikale. Socialdemokratiet tilsluttede sig senere aftalen.

Også et andet støtteparti, Enhedslisten, var for nylig ude at sige, at regeringen ikke automatisk skal regne med Enhedslistens støtte.

Enhedslisten ønsker, at den generelle stigning i pensionsalderen skal stoppe ved 68 år og ikke bare blive ved med at stige.

DF og De Radikale har talt for at lade folkepensionsalderen stoppe ved 70 år.

/ritzau/