Regeringen vil med et nyt udviklingsprojekt, der kan blive det største i danmarkshistorien, skabe ni nye øer ved København, der skal være hjem for 12.000 arbejdspladser.

Det skriver TV2.

Erhvervsprojektet hviler på skabelsen af ni kunstige holme, som vil blive anlagt ud for Avedøre Holme. I alt tre millioner kvadratmeter skal opfyldes med jord.

Regeringen planlægger at starte jordopfyldningen allerede i 2022. I forslaget fremgår det også, at man vil flytte Københavns store vandrensningsanlæg, Lynetten, til én af de nye holme.

Dermed kan man slå to fluer med et smæk. Lynetten spærrer nemlig i øjeblikket for et andet enormt udviklingsprojekt i Københavns havn: Lynetteholm, der med tiden skal rumme en ny bydel i København med 35.000 indbyggere.

De nye planer præsenteres på et pressemøde mandag.

/ritzau/