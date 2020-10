Penge til klimaindsats i regeringsforslag kommer fra krigskasse og EU's genopretningspakke.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil tirsdag lancere en pulje på ti milliarder kroner til klimaindsatser.

Det oplyser flere regeringskilder til Politiken. Udspillet vil blive præsenteret i forbindelse med hendes tale til folketingets åbning.

Pengene skal ifølge Politiken fordeles i forbindelse med efterårets forhandlinger om klima og finanslov.

Pengene stammer blandt andet fra de 9,2 milliarder kroner, som regeringen vil afsætte til at sparke gang i økonomien efter coronakrisen, samt EU's genopretningspakke.

Udspillet om ti milliarder kroner lander, få dage dage efter at De Radikale med Morten Østergaard i spidsen truede med ikke at stemme for årets finanslov, hvis ikke regeringen skifter kurs på klimaområdet.

Østergaard er utilfreds med, at regeringens klimastrategi i høj grad er bundet op på en forventning om, at ny teknologi vil kunne stå for en markant del af reduktionen i drivhusgasser.

