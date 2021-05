Regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen drejer på en politisk tallerken og er klar til at hente danske børn hjem fra Syrien.

I alt er der tale om tre kvinder og 14 børn, som skal hentes hjem.

Det skriver Politiken.

Her refererer man 'flere af hinanden uafhængige kilder', som kender til regeringens planer.

Mediet skriver videre, at diverse partiledere tirsdag er blevet orienteret i Justitsministeriet.

Det står ikke klart, hvornår de tre kvinder og 14 børn skal hentes hjem.

Men de tre kvinder kan muligvis stå over for et retsligt efterspil, når de engang kommer til Danmark.

Det er dog ikke alle danske børn i syriske flygtningelejre, som umiddelbart hentes hjem med den nye beslutning.

Yderligere tre kvinder og fem børn er at finde i syriske flygtningelejre.

Her er det ifølge Politikens oplysninger planen, at regeringen vil hente de fem børn hjem uden deres mødre, som tidligere har haft dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse.

Der har igennem længere tid været hård kritik af den socialdemokratiske regering for at lade danske børn i stikken i Syrien.

Stort set samtlige støttepartier har undsagt Mette Frederiksens linje, som nu ser ud til at have rykket sig.

Hvad den videre plan går på, står endnu ikke klart.