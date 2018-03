Regeringens snarlige udspil på energiområdet vil ifølge flere kilder bl.a. indeholde en stor afgiftslempelse til danskerne.

Regeringen vil i sit kommende energiudspil gå efter en markant lempelse af elafgiften, der i år forventes at indbringe staten 12,4 mia. kr.

Det erfarer Finans fra flere kilder med kendskab til processen.

»Vi vil gerne gøre det billigere at være dansker. Det vil man også kunne se i dette udspil,« siger Jacob Jensen (V), finansordfører og medlem af energiudvalget.

Regeringen vil ifølge kilderne ikke finansiere tiltaget via en højere bundskat, som man gjorde, da man i 2016 afskaffede PSO-afgiften. I stedet ventes regeringen at bruge løs af råderummet og at rokere rundt på andre grønne afgifter, tilskud og puljer.

Udspillet, som vil udstikke retningen for en kraftig reduktion af C02-udledningen frem mod 2030, risikerer dermed at ramme en række erhverv på pengepungen, skriver Finans.

De økonomiske vismænd har foreslået at reducere elafgifterne med 4,8 mia. kr., så de kommer ned i niveau med de andre grønne afgifter. En sænkning til EU's minimumssats vil efter såkaldt tilbageløb og adfærd koste staten 8,6 mia. kr. ifølge Finansministeriet.

»Afgiften er så høj i forhold til de andre, at forbrugerne bruger en masse krudt på at undgå den, og det gør, at den i særlig grad er forvridende,« siger Lars Gårn Hansen, der er vismand og professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet, til Finans.

Danskerne betaler ifølge EU-agenturet ACER den dyreste elregning i EU.