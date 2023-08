Regeringen vil afsætte penge til at hæve udgifterne til kørselsfradraget med 100 millioner kroner årligt i fire år.

Det skriver TV 2 og Ritzau.

Derudover vil regeringen også øge tilskuddet til færgebilletter med 51 millioner årligt.

Til TV 2 siger økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V):

»Det er dels til dem, der bor på småøer, som vi har rundt omkring i Danmark, og når det handler om kørselsfradraget handler det om dem, der har langt til arbejde.«

Med den nye finanslov til regeringen styrke mulighederne for at bosætte sig i landdistrikterne.

Men samtidig kan det ligne en merbelastning af miljøet.

Det mener økonomiministeren dog ikke. Han fremhæver over for TV 2. at kørselsfradraget gælder uanset, om man går, tager bil, tager tog eller flyvemaskine på arbejde.

Det fremgår endnu ikke, hvor stor en besparelse den enkelte dansker vil kunne få ved den kommende ændring af kørselsfradraget.