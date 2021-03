Ifølge DR er der indgået et politisk aftale om automatisk nedlukning i kommuner med høj covid-19 smitte.

Ifølge DR har en række partier og regeringen indgået en aftale, der automatisk vil indføre restriktioner i kommuner, hvis de har mere end 200 smittede med covid-19 ud af 100.000 indbyggere over syv dage.

DR skriver, at aftalen vil betyde, at en kommune vil blive pålagt at lukke skoler og daginstitutioner, hvis smitten er over de 200. For at ophæve restriktionerne skal smitten være under 200 i mindst en uge.

Erhvervsliv i form af butikker, storcentre og liberale erhverv vil ikke blive automatisk lukket, da beslutningen skal forbi regeringen. Men "de må forvente" at blive lukket, skriver DR.

De Radikales sundhedsordfører og formand for Folketingets Epidemiudvalg, Stinus Lindgreen, skriver i en kort kommentar, at der er tale om en udmøntning af den politiske aftale om langsigtet genåbning, som alle partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige blev enige om i starten af sidste uge.

I den står der:

- Aftalepartierne er enige om, at hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på en automatik er et afgørende redskab i epidemikontrollen.

- Ved lokale udbrud skal myndighederne iværksætte tiltag og restriktioner, der både sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud, men samtidig også den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at smitten bringes under kontrol.

I DR's tv-avis klokken 18:30 siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen:

- Vi indfører nu noget automatik, så hvis smitten stiger i en kommune, så kan man automatisk slå hårdt ned på det.

- Det er sådan set fornuftigt nok, siger han.

Ifølge Statens Serum Institut har kommunerne Ishøj, Høje-Taastrup, Halsnæs, Brøndby, Gladsaxe, Ballerup og Fredensborg lige nu smitte over 200 per 100.000 indbyggere.

Til Berlingske siger direktør for interesseorganisationen for små erhvervsdrivende, SMVdanmark, Jakob Brandt:

- Det er et kæmpe tilbageslag. Nu har vi endelig fået åbnet de liberale erhverv. Og hvis de så, stort set inden de har fået lov at åbne deres butikker, bliver bedt om at lukke igen, vil det være en katastrofe.

