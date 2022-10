Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En donation på 50.000 kroner kan få mange partier til at hoppe af glæde – også selvom den er hemmelig og anonym.

Men ifølge danske regler er det ikke lovligt for partier og politikere at modtage anonyme donationer, som overstiger 22.200 kroner.

I en lang række skjulte optagelser afslører Frihedsbrevet, hvordan politikere og partifolk i vid udstrækning er villige til at omgå reglerne for at få en hemmelig donation på 50.000 kroner i partikassen.

Frihedsbrevet har fået den bedrageridømte virksomhedsejer Mads Grønlund Dinesen, bedre kendt som 'Champagnedrengen', til at være den anonyme bidragyder, som gerne vil donere 50.000 kroner.

Og med opkaldet giver politikere og partifolk på forskellig vis udtryk for, at de er åbne over for at omgå reglerne, så de kan få en donation på 50.000 kroner, og samtidig kan Mads Dinesen være anonym.

Nogle rådgiver endda direkte i, hvordan det kan gøres.

For Morten Broberg, der er juraprofessor ved Københavns Universitet, er der ikke tvivl om, at eksemplerne samlet set er en omgåelse af loven.

»Når kandidater til Folketinget eller deres assistenter selv direkte foreslår, at en og samme donor sender penge via forskellige kanaler for derved at skjule, at der netop er tale om en og samme donor, så er der efter min opfattelse tale om omgåelse af reglerne. Og det må under alle omstændigheder være i strid med lovens intentioner,« siger Morten Broberg.

Du kan se videoen fra Frihedsbrevet øverst i artiklen.