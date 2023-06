Spillet om Mette Frederiksen som ny generalsekretær i NATO er i fuld gang.

Et af de større og vigtige medlemslande kommer nu med en opsigtsvækkende melding om den danske statsminister som kommende topboss i NATO.

Det store amerikanske medie The Wall Street Journal har talt med embedsmænd fra Polen udenfor citat. De vurderer, at landet siger 'nej' til Mette Frederiksen.

Det er der angiveligt flere årsager til.

For det første nævner embedsmændene, at Danmark lige nu ikke bruger de to procent af det samlede budget på Forsvaret, hvilket NATO-landende ellers igen og igen er opfordret til.

I maj blev det ellers besluttet, at SVM-regeringen i 2030 vil bruge de påkrævede to procent, men det er ikke godt, mener polakkerne.

Og så er der det faktum, at der siden 2009 har været en skandinaver i spidsen for NATO.

Først i form af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og her efter den forhenværende norske statsminister Jens Stoltenberg.

'Hvis Fredriksen bliver valgt for blot en fireårig periode, ville NATO have skandinaver i spidsen for alliancen i næsten to årtier,' skriver The Wall Street Journal.

De polske embedsmænd mener derfor, at den næste NATO-boss bør være fra et af de østlige lande tæt på Rusland.

Den melding overrasker på ingen måde Marlene Wind, som er professor ved Københavns Universitet.

»Polen er blevet mere hårde i filten, og jeg er derfor ikke overrasket over, at Polen nu mener, at det er Østeuropas tur,« siger hun og tilføjer:

»Ved at være kritisk over for endnu en skandinav i spidsen for NATO, er det med stor sandsynlighed et taktisk spil for, at der er bedre chance for at få en toppost næste gang, der skal laves fordelinger.«

Marlene Wind mener ikke, at det svækker Mette Frederiksens kandidatur, at der er kritiske røster fra Polen.

Tværtimod.

Hun fremhæver også, at artiklen i The Wall Street Journal starter med at slå fast, at det er 'frontløberen til at blive den næste chef for den nordatlantiske traktatorganisation', der vil møde modstand fra Polen.

»At Mette Frederiksen på den måde nævnes af de polske embedsmænd, viser jo, at hun mere og mere ser ud til at være topkandidaten,« siger Marlene Wind.

I 'Slottet & Sumpen' kan du høre mere om Mette Frederiksens besøg i Det Hvide Hus, hvor der blandt andet blev talt om hendes kandidatur til at blive NATO-boss.