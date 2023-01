Lyt til artiklen

De har spredt blod og frygt i gaderne. Nu begynder Vesten at vende dem ryggen.

De seneste måneder har samtlige medier i verden haft forsider, der var prydet af farverne fra det iranske flag.

Mindst 250 mennesker er blevet dræbt og flere tusinde anholdt i demonstrationer, der for flere kan være livsfarlige at deltage i.

Senest i går kunne menneskerettighedsgruppen Iran Human Rights oplyse, at to iranske mænd på 18 og 19 år har fået dødsstraf for at have deltaget i protester mod det iranske regime.

Nu begynder de vestlige lande at rykke på sig.

Ifølge den britiske avis Telegraph vil Storbritannien officielt erklære Irans Revolutionsgarde for en terrorgruppe.

En erklæring, som udenrigsordfører for Venstre Michael Aastrup vil se nærmere på i næste uge ved mødet i Udenrigspolitisk Nævn.

»Jeg synes, at det er en af de ting, vi skal have i værktøjskassen,« siger han til B.T.

The Telegraph har oplysningerne fra anonyme kilder, men det forlyder, at tiltaget vil blive annonceret i løbet af få uger.

Hvis man kategoriserer revolutionsgarden som en terrorgruppe, så vil det være kriminelt at være en del af gruppen, deltage i møder og aktiviteter samt bære dens emblem i offentligheden i det pågældende land.

På mødet i Udenrigspolitisk Nævn fortæller Michael Aastrup, at der vil være et fokus på, hvordan man kan lægge pres på det iranske styre.

»Jeg synes, at vi skal diskutere, hvad vi kan gøre for at støtte op om de ekstremt heroiske prodemokratiske kræfter, der springer ud nu i Iran, og det kunne være ved at gå ind og lægge voldsomt pres på styret ved at lave sanktioner mod den revolutionære garde, fordi de opererer som en organisation, der minimum støtter terrororganisationer i Mellemøsten.«

Den 16. november fortalte chefen for den britiske efterretningstjeneste, Ken McCallum, at Iran havde plottet mod at kidnappe og henrette mindst ti britiske statsborgere, som det iranske styre havde anklaget for at være fjender af regimet.

Der var blandt andet tale om to journalister, som var udpeget som mål for henrettelse. Chefen for efterretningstjenesten sagde samtidig, at Iran er »den statslige aktør, der oftest krydser ind i terrorisme«.

I Danmark har der været afholdt flere demonstrationer i solidaritet med det iranske folk, der har demonstreret over det iranske regime.

Demonstrationer, der blev udløst af den unge kvinde Mahsa Amini, der blev anholdt af det iranske moralpoliti, fordi hendes tørklæde sad forkert. Myndighederne siger, at Mahsa Amini fik et hjertefald i detentionen, men øjenvidner siger, at hun fik tæsk og hovedskader på vej til centret. Efter tre dage i koma døde Mahsa Amini.

I videoen øverst i artiklen forklarer B.T.s internationale korrespondent situationen i Iran.

Flere har ytret, at Danmark skulle lukke den iranske ambassade og udvise iranske diplomater i Danmark. Der er også oprettet et borgerforslag med titlen 'Luk den iranske ambassade i Danmark', der i skrivende stund har 7.189 underskrifter.

Det mener udenrigsordføreren fra Venstre derimod ikke, at man skal.

»Jeg er imod det, fordi jeg altid har haft den opfattelse, at der skal meget til, før vi lukker ned for kontakten. Ellers så har vi ikke nogen muligheder for at komme ud med fordømmelser og være i skarp dialog med styret, om de ting vi er uenige i. Som et lille land er det vigtigt, at vi har kontakten til ambassaderne i Danmark,« siger Michael Aastrup til B.T.