Hvis det står til mere end halvdelen af de fynske folketingskandidater, så skal det være gratis at køre over Storebæltsbroen.

Det skriver TV 2 Fyn, som har gennemgået de fynske kandidaters svar på en kandidattest. Men det betyder også, at mange af de fynske kandidater vil gå imod deres egne partiers linje.

Heriblandt Niels Ture Holm Grønlund, som stiller op for Radikale Venstre. Selvom han er 'helt enig' i, at afgiften på at krydse Storebælt, skal afskaffes, så er det ikke sikkert, at han vil stemme for et forslag, som gør Storebæltsbroen gratis.

»Jeg ville nok tage den i folketingsgruppen først. Jeg tror ikke, at jeg ville stemme imod resten af gruppen,« siger Niels Ture Holm Grønlund.

Ifølge TV 2 Fyn er der mest uenighed om, hvorvidt broen skal være gratis i Venstre.

For 71 procent af kandidaterne i Venstre synes, at afgiften skal skrottes.

Her er Lars Christian Lilleholt blandt dem, der mener, at det skal være gratis at krydse Storebæltsbroen.

Men han vil lige som Niels Ture Holm Grønlund vende det med sin folketingsgruppe, hvis der skulle komme en afstemning.

