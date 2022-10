Lyt til artiklen

Der har været store problemer med Alex Vanopslagh og hans boligsituation.

Information har i flere omgange gravet i hans boligsituation. Siden juni 2020 har formanden for Liberal Alliance officielt haft adresse i en lejlighed i Struer, og det er på grund af sin cpr-registrering i denne jyske lejlighed, at han har haft ret til folketingslejligheden i København.

Men ifølge Dagbladet Information har Alex Vanopslagh i første omgang oplyst falske oplysninger om, hvor han reelt boede.

Den givne præmis for, at Vanopslagh fik den gratis lejlighed i København gennem Folketinget og et skattefrit tillæg til dobbelt husførelse på 30.000 kroner årligt, var, at han var flyttet til Struer, og at han havde sin lovlige folkeregisteradresse der.

Men de nye oplysninger viser, at Alex Vanopslagh stadig havde sin gamle bolig i København, da han overtog den gratis medlemsbolig.

Samtidig med at indflytningen i den gratis lejlighed skete på et tidligere tidspunkt, end hvad partiformanden hidtil har givet indtryk af.

Efter at være blevet konfronteret med de nye oplysninger erkender LA-formanden nu for første gang, at han formentlig ikke var flyttet til Struer i et omfang, så han lovligt kunne have sin folkeregisteradresse der.

»Han har ikke bare brudt reglerne, han har også givet forkerte oplysninger for at få den lejlighed.«

Alex Vanopslagh burde ellers have vidst bedre, pointerer Bente Hagelund.