Det ser ud til, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er kommet i lidt af en kattepine.

For mens hans sad i bestyrelsen for Stjernens Studiefond, bevilgede den selvsamme fond og bestyrelse ham et rentefrit studielån på 50.000 kroner.

Problemet var, at lånet var decideret ulovligt, erkender Stjernens Studiefond. Det skriver Frihedsbrevet.

Erkendelsen kommer efter, at både fonden og Peter Hummelgaard i de forgangne uger har hævdet, at samtlige regler var blevet fulgt og overholdt, fordi »beskæftigelsesministeren naturligvis var erklæret inhabil, da bestyrelsen skulle behandle hans låneansøgning tilbage i 2010.«

Susanne Westhausen, der er direktør i Kooperationen, en organisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder, som blandt andet administrerer Stjernens Studiefond, beklager hændelsen, efter at Frihedsbrevet har stillet en række spørgsmål om lovligheden ved lånet.

»På vegne af Fonden kan jeg kun beklage, det skete, og forsikre om, at såvel de, som sidder med administrationen af Fonden samt Fondens bestyrelse, bliver gjort særligt opmærksomme på den regel for at undgå lignende fremtidige fejlbehandlinger,« siger hun.

Peter Hummelgaard har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.

Den nye erkendelse af det ulovlige lån kommer også efter, at Frihedsbrevet kunne afsløre, at ministeren blev truet med inkasso og RKI, da han ikke kunne betale lånet tilbage.

Lånet var som sagt på 50.000 kroner og skulle tilbagebetales, da Peter Hummelgaard blev færdiguddannet som jurist i 2012.

Men det var først, da fonden gik direkte til Socialdemokratiets ledelse i 2015 og truede med at sende Peter Hummelgaard til inkasso og varslede, at han kunne havne i RKI, at der blev sat gang i en tilbagebetaling af lånet, viser sagens oplysninger.