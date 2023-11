Mette Thiesen (DF) er blevet single.

Det bekræfter politikeren onsdag overfor Ekstra Bladet.

'Jeg kan bekræfte, at (kærestens navn, red.) og jeg ikke længere er kærester og ikke har været det noget tid,' oplyser hun i et skriftligt svar til mediet.

Det nu afsluttede forhold belastede Thiesen i 2022, da hun var medlem hos Nye Borgerlige.

Her kom det blandt andet frem, hvordan hendes nu ekskæreste flere gange havde opført sig truende overfor en af partiets ansatte, som til partiets valgfest under folketingsvalget i 2022 udviklede sig fysisk.

Balladen omkring hendes daværende kæreste førte videre til, at Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, offentligt udtalte sig om sagen, ligesom hun udsendte et nyhedsbrev til partiets medlemmer, hvor hun på flere måder tog kraftigt afstand fra Mette Thiesen.

»Det er en ganske alvorlig sag, som jeg ad flere omgange har bedt Mette Thiesen om at tage ansvar for at få løst. Desværre er Mette Thiesen ikke parat til at påtage sig ansvaret. Hun mener tværtimod, at løsningen ligger i at afskedige medarbejderen,« skrev Vermund i den forbindelse.

Samme dag som nyhedsbrevet blev sendt afsted, meldte Mette Thiesen sig ud af Nye Borgerlige, som hun havde været medlem af siden 2017.

I februar i år meldte hun sig således ind i Dansk Folkeparti, hvor hun er i dag.