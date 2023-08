Onsdag aften var der meldinger om en person med et skydevåben ved Senatet i USA, oplyste politiet i kongresbygningen ifølge Reuters.

Men nu er aktionen afblæst.

Ifølge Reuters har politiet hverken fundet en person med skydevåben, eller nogen der er blevet ramt.

Nyhedsbureauet skriver, at der var meldinger om en aktiv skytte ved Senatet hvorefter politiet opfordrede folk til at søge ly på stedet.

Lige nu er der sommerferie i Senatet, så de fleste politikere var ikke på deres konterer.

»Hvis du befinder dig i Senatets bygninger, bør alle derinde søge ly på stedet, da der har været meldinger om en mulig aktiv skytte. Det skal bemærkes, at vi ikke har nogen bekræftede rapporter om skud,« skriver Senatets politi på sociale medier.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 2, 2023

Ifølge NBC News undersøger politiet stadig området.

Derudover de underjordiske gange, der leder op til Senatet, spærret af, fordi politiet efterforsker alle hjørner af området.

En e-mail er blevet sendt ud til medarbejdere i Senatet, hvor man opfordrer dem til at søge ind på kontorer, låse døre og vinduer og finde et sted at gemme sig.

Capitol-bygningen er dog ikke blevet lukket ned endnu.