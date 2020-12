Venstres forretningsudvalg skal vælge, om de støtter Ellemann eller Støjberg i melding om mulig rigsretssag.

Venstres forretningsudvalg er igen indkaldt til møde. Det vil finde sted tirsdag klokken 19.00.

Det erfarer TV2, der skriver, at medlemmerne af udvalget på mødet skal tage stilling til, om de bakker op om V-formand Jakob Ellemann-Jensen eller næstformand Inger Støjberg.

Ellemann har meldt ud, at Venstre vil bakke op om en mulig rigsretssag mod Støjberg, såfremt der findes grundlag for det. Inger Støjberg skrev mandag på Facebook, at hun er "helt uenig" i den holdning.

Ifølge TV2 er det eneste punkt, der er på dagsordenen på mødet, "afklaring af opbakning til formandens linje samt konsekvenser heraf".

Det er anden gang inden for kort tid, at forretningsudvalget mødes og diskuterer den interne strid mellem formand og næstformand. Sidste møde fandt sted søndag.

TV2 skriver, at der tidligere tirsdag har været forsøg på forsoning og nå "fælles enighed" på et møde mellem Ellemann og Støjberg. Her har ingen parter dog været villig til at give sig, hvorfor forretningsudvalget nu altså er indkaldt til møde igen.

Forretningsudvalget i Venstre er en af de mest magtfulde instanser i partiet, hvori både folketingsprofiler, borgmestre og øvrige dele af baglandet sidder med.

Sagen omhandler den instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet med Inger Støjberg som minister. Den fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville nemlig kræve en individuel vurdering af hvert enkelt par.

Instruksen om at adskille asylpar var klart ulovlig, konkluderede også Instrukskommissionen i sin delberetning. Den kom tidligere i december.

Derudover blev det konkluderet, at Støjberg blev advaret om ulovligheden, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

Kommissionen har dog ikke fundet beviser for, at den daværende minister gav en direkte ordre om at bryde loven.

