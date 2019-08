Dramaet i Venstre tager til kort før møder i partiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse fredag og lørdag.

Venstres næstformand, Kristian Jensen, tilbød søndag at trække sig fra sin post, men kun hvis Lars Løkke Rasmussen også ville trække sig som formand.

Det erfarer TV2.

Tilbuddet fra Jensen kom, efter at fire ud af fem regionsformænd i en mail til Venstres ledelse lørdag havde krævet et ekstraordinært landsmøde for at diskutere fremtiden for Venstres ledelse.

Kort efter udsendte Løkke en video på Facebook. Her slog Løkke igen fast, at han agter at genopstille som formand. Og han indstillede til, at Venstres landsmøde blev fremrykket til at blive afholdt inden Folketingets åbning i oktober.

Formandskabet i Venstre er til debat fredag og lørdag. Fredag aften mødes partiets forretningsudvalg, mens hovedbestyrelsen mødes lørdag. Møderne finder sted efter en august med intern uro omkring formandskabet i Venstre.

Fredag eftermiddag meldte Venstre-veteranen Bertel Haarder ud på Facebook, at han håber på en ny formand i Venstre.

- Selv hører jeg til de mange tavse gruppemedlemmer, der mener, at den langvarige strid er helt uholdbar i længden, og at et formandsskifte forhåbentlig kan bringe afklaring og fred, skriver Bertel Haarder blandt andet på Facebook.

Kort efter har partifællerne Louise Schack Elholm og Peter Juel-Jensen, som begge sidder i Folketinget, bakket op om Haarders udmelding.

Dermed melder de sig i koret af andre Venstre-medlemmer, som ønsker en ny formand. Der er også en række Venstre-medlemmer, som ønsker et helt nyt formandskab. Altså hvor både Løkke og Kristian Jensen smutter.

Kristian Jensen har til Ritzau oplyst, at han ikke har yderligere kommentarer efter Haarders opslag. TV2 skriver, at mediet ikke har haft held med at få en kommentar fra Løkke.

Haarder mener, at Venstre skal have et ekstraordinært landsmøde med kun valg til formand og næstformand på dagsordenen.

Løkke har derimod opfordret til et fremrykket landsmøde - altså ikke et ekstraordinært - inden Folketingets åbning i oktober.

Efter planen finder det næste landsmøde i Venstre sted 16. og 17. november.

/ritzau/