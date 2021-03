Mediet Altinget skriver, at Kristian Jensen (V) forlader politik for at blive politisk udpeget ambassadør.

Ifølge Altinget bliver tidligere udenrigsminister og næstformand i Venstre Kristian Jensen tirsdag præsenteret som ambassadør for regeringen, og samtidig forlader han politik.

Mediet skriver, at han skal være med til at sikre, at Danmark får en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.

Udnævnelsen sker, efter at regeringen i sidste uge ændrede på reglerne, så det er blevet muligt at udpege personer, der ikke er diplomater, til diplomatposter.

Kristian Jensen trak sig fra posten som næstformand i Venstre i 2019 oven på et voldsomt opgør i partiet, hvor også daværende formand Lars Løkke Rasmussen trak sig.

/ritzau/