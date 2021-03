Mediet Altinget skriver, at Kristian Jensen (V) forlader politik for at blive politisk udpeget ambassadør.

Ifølge Altinget bliver tidligere udenrigsminister og næstformand i Venstre Kristian Jensen tirsdag præsenteret som ambassadør for regeringen, og samtidig forlader han politik.

Mediet skriver, at han skal være med til at sikre, at Danmark får en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.

Kristian Jensen selv vil ikke hverken be- eller afkræfte historien over for Altinget.

- Det ville da glæde mig umådeligt meget at blive ambassadør, men jeg har ikke nogen kommentarer til alle de gætterier, der er om, hvad jeg skal lave og ikke skal lave, siger han til Altinget.

Udnævnelsen sker, efter at regeringen i sidste uge ændrede på reglerne, så det er blevet muligt at udpege personer, der ikke er diplomater, til diplomatposter.

Kristian Jensen trak sig fra posten som næstformand i Venstre i august 2019 oven på et voldsomt opgør i partiet, hvor også daværende formand Lars Løkke Rasmussen trak sig.

Han mistede efterfølgende i en periode alle sine ordførerskaber og udvalgsposter, da han uden at have clearet det med den nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, til Jyllands-Posten delte tanker om reformarbejde med Socialdemokratiet.

Siden da har han fået enkelte poster tilbage, men har ellers ikke haft en særligt prominent rolle på Christiansborg.

Et år efter at han trak sig fra posten som næstformand, sagde han eksempelvis til TV Midtvest:

- Det er svært at forklare andre, hvor stor en forskel det er at have haft det pres i Finansministeriet med 70-80 timer om ugen og så gå til at have en arbejdsdag, der er slut, uden stress, klokken to om eftermiddagen.

Han sagde yderligere:

- Jeg vil da hellere være med til at tage beslutningerne end sidde og se andre tage beslutningerne. Men jeg accepterer, at sådan blev det ikke, og så er jeg nødt til at få det bedste ud af det.

/ritzau/