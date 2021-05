Afskaffelse af kontanthjælpsloft og optjeningsprincip for udlændinge er med i kommissions anbefalinger.

Ydelseskommissionen vil foreslå en model, hvor kontanthjælpsloftet afskaffes.

Det erfarer TV2 søndag aften, inden at kommissionens anbefalinger officielt præsenteres mandag formiddag.

Kommissionen vil samtidig foreslå et optjeningsprincip på alle ydelser for udlændinge.

Det skal ifølge mediet ligne et princip fra folkepensionen, hvor ydelsen afhænger af, hvor længe man har boet i landet.

Optjeningsprincippet skyldes blandt andet, at kommissionens anbefalinger skal være "udgiftsneutrale". Der må dermed ikke bruges flere penge på sociale ydelser, end der allerede bruges.

Loftet for kontanthjælp indeholder en begrænsning for, hvor meget borgere samlet kan modtage i sociale ydelser fra det offentlige.

I praksis vil kommissionens anbefalinger ifølge TV2 betyde, at nogle børnefamilier får flere penge, mens nytilkomne flygtninge og indvandrere får færre.

Ydelseskommissionen blev nedsat som en del af forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne, som gav Socialdemokratiet regeringsmagten.

Sociale ydelser har været en omdiskuteret sag og genstand for flere slagsmål mellem regeringen og støttepartierne. De står nu foran forhandlinger, som kan blive udfordrende.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har udtrykt et ønske om et bredt forlig, der inkluderer borgerlige partier.

SF har en afvikling af kontanthjælpsloftet som ultimativt krav.

Også De Radikale har truet Socialdemokratiet, og Enhedslisten har truet med valg, hvis der ikke bliver lavet en aftale, der mindsker ulighed og fattigdom.

Ydelseskommissionens anbefalinger er flere gange blevet udsat.

Kommissionen har blandt andet haft til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan man "afhjælper børnefattigdom" og gør ydelsessystemet mere enkelt.

Den har også skullet "anvise en erstatning for kontanthjælpsloftet".

Formand for ydelseskommissionen er Torben Tranæs, som er forskningsdirektør og professor ved Det Nationale Forsknings- og analysecenter, Vive.

Derudover sidder i kommissionen fem andre medlemmer, som repræsenterer både det politiske miljø og forskningsmiljøet.

Loftet for kontanthjælp stammer fra Anders Fogh Rasmussens (V) tid som statsminister. Formålet er, at ydelserne ikke skal være så høje, at det ikke kan betale sig at arbejde.

