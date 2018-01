Anna Mee Allerslev udnyttede sin position som borgmester i en privat sag om altanbyggeri, mener eksperter.

København. Direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Torben Gleesborg hjalp den tidligere beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R), da hun havde problemer med at skaffe en byggetilladelse.

Det skriver BT.

En sms-korrespondance viser, at Anna Mee Allerslev for et år siden bad forvaltningsdirektøren undersøge status på Teknik- og Miljøforvaltningens behandling af en ansøgning om altanbyggeri i hendes ejendom.

Torben Gleesborg rådgav da Anna Mee Allerslev til at lave en ny ansøgning med andre mål på altanen. Men da hun en måned senere blev bedt om flere oplysninger i byggesagen, kritiserede hun forvaltningens sagsbehandling.

Det skete i en personlig sms til direktøren.

- Kære Torben. Ked af at forstyrre. Men synes desværre, at tmf (Teknik- og Miljøforvaltningen, red,) virker ret uprofessionelle i vores sag, skrev Anna Mee Allerslev 24. januar sidste år.

Efterfølgende foreslog Torben Gleesborg personligt at stå for et møde med Anna Mee Allerslev. Her skulle altanleverandøren Altan.dk også deltage.

Anna Mee Allerslev besluttede dog selv ikke at komme til mødet.

Ifølge professor i Statskundskab ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen står både forvaltningschefen og den tidligere borgmester med et forklaringsproblem. Det siger han til BT.

- Allerslev udnytter sin politiske magtposition til at lægge pres på en forvaltning i en enkeltsag, hvor hun har en klar egeninteresse.

- Det er potentielt set magtmisbrug, og direktøren burde have sagt fra i forhold til at blande sig i Allerslevs sag og i forhold til at arrangere et møde. Der er klart tale om særbehandling, siger Kurt Klaudi Klausen.

Administrerende direktør i Miljø- og Teknikforvaltningen Pernille Andersen erkender i en redegørelse til Ombudsmanden, at forløbet var usædvanligt.

Kommunen afviser dog, at der er brudt nogen regler.

Ifølge rektor ved Folkeuniversitetet og underviser i forvaltningsret Bente Hagelund er forløbet problematisk.

- Det er forkert, når hun som det fremgår af sms-korrespondancen udnytter sin position som borgmester til at lægge pres på embedsmændene i en anden forvaltning, siger Bente Hagelund til BT.

/ritzau/