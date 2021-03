Ifølge B.T. er sundhedsordførerne i Folketinget blevet informeret om, at planen for vacciner er udskudt.

Ifølge B.T. er Folketinget blevet informeret om, at alle danskere nu først forventes at være færdigvaccineret 18. juli mod tidligere 27. juni.

Det skyldes ifølge avisen forsinkelser i leverancerne af vacciner.

Tempoet i vaccinationer er afgørende for, hvornår de stramme restriktioner der er indført for begrænse smitten med COVID-19 i Danmark, bliver ophævet.

Ifølge den seneste offentlige tilgængelige vaccinationsplan, der er dateret den 26. februar, skal alle borgere over 65 år samt frontpersonale, særligt udsatte og pårørende til særligt udsatte være færdigvaccineret midt i maj.

Og alle borgere over 16 år skal altså være færdigvaccineret sidst i juni. Sidstnævnte er ifølge B.T. nu skudt med tre uger.

Det skulle være Johnson & Johnsons vaccine, der snart forventes godkendt af de europæiske lægemiddelmyndigheder, der er forsinket.

- Desværre har producenten meddelt, at de først er i stand til at levere i april måned, skriver Sundhedsstyrelsen i et notat ifølge BT.

Netop problemer med leverancer af vacciner og private selskabers manglende evne til at leve op til aftaler har været en kilde til frustration. Ikke mindst hos statsminister Mette Frederiksen (S), der torsdag var rejst til Israel for blandt andet at tale om fælles vaccineproduktion.

- Den sårbarhed, vi ser på vaccineområder, kan vi ikke blive ved med at ligge under for i al fremtid.

- Jeg ser det som realistisk, at vi ikke alene skal vaccinere danskerne. Vi skal også revaccinere danskerne. Og at vi skal gøre det år efter år i en lang årrække. Så får vi brug for rigtigt mange vacciner.

- Derfor må vi ikke blive ved med at halse bagefter, sagde hun på et pressemøde her.

Sundhedsmyndighederne i Danmark har fra starten sagt, at vaccineplanen er baseret på estimater for forventninger til leverancer og altså ikke er mejslet i sten.

/ritzau/