I anonymt brev kritiserer eks-ansatte R-ledelsen for syg arbejdskultur. Ledelsen kan ikke genkende billedet.

I et anonymt brev fra "omkring ti tidligere partiansatte" hos De Radikale bliver partiets ledelse kritiseret for en syg arbejdskultur, skriver Ekstra Bladet, der er i besiddelse af brevet.

Ifølge Ekstra Bladet bliver der i brevet beskrevet eksempler på, hvordan ledelse har forsøgt at spille ansatte ud imod hinanden, givet øgenavne til ansatte og trusler om at blive erstattet, hvis de ansatte kontaktede en fagforening.

Avisen har vist eksemplerne til Radikales sekretariatschef Lars Beer Nielsen og lederen af partiets Folketingsgruppe, Sofie Carsten Nielsen. Begge afviser det billede, der bliver tegnet.

Nogle af eksemplerne har Lars Beer Nielsen ikke svaret på. Ved andre har han svaret:

- Det er nyt for os, og slet ikke noget vi kan genkende. Det er heller ikke noget, vi tidligere er præsenteret for fra medarbejdersiden på møder i Samarbejdsudvalg, i arbejdspladsvurderinger eller fra den politiske eller organisatoriske ledelse.

Det anonyme brev er ifølge Ekstra Bladet ikke dugfrisk, men har cirkuleret i partiet og har været kendt af ledelsen i "et stykke tid".

Det er ikke i første omgang sendt til Lars Beer Nielsen eller afgående landsformand Svend Thorhauge. Det skyldes ifølge Ekstra Bladet, at forfatterne havde mistet troen på, at det ville nytte noget.

Sofie Carsten Nielsen siger til avisen, at partiet tager brevet "meget alvorligt", men at hun ikke genkender billedet.

- Vi hæfter os ved, at vores nuværende medarbejdere klart afviser en generel utilfredshed. Og vi hæfter os ved, at vores APV'er (Arbejdspladsvurdering, red.) grundlæggende er gode.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få Sofie Carsten Nielsen til at uddybe sit svar til Ekstra Bladet.

Partiet har uopfordret også sendt en udtalelse fra tillidsrepræsentant Rasmus Grønborg til Ekstra Bladet. Han siger, at medarbejderne i partiet har haft møde om brevet men ikke kan genkende billedet af ledelsen eller kulturen, som tegnes.

Brevet er ikke første gang, arbejdsmiljøet hos De Radikale er i fokus.

I 2020 trak partiets leder på Christiansborg, Morten Østergaard, sig på grund af sager om uønsket seksuelt opmærksomhed vist af ham mod andre i partiet.

Det medførte, at partiet bad Kvinfo lave en større undersøgelse af problemet med seksuelle krænkelser i partiet.

Den fandt blandt andet, at 10-15 af de personer, der blev udsat for "en hændelse" ikke gik til partiets ledelse, fordi at det var en fra partiets ledelse selv, der stod bag "hændelsen".

Torsdag kan Ekstra Bladet desuden berette baseret på anonyme kilder, at hovedbestyrelsen i De Radikale siden har luftet deres frustration over, at Kvinfo efter deres opfattelse var for åbne til pressen om undersøgelsens resultater.

Efter undersøgelsen fortalte Sofie Carsten Nielsen til mediet Zetland, at Morten Østergaard og Lars Beer Nielsen stod for at give hinanden reprimander i sager om upassende opførsel overfor andre i partiet.

/ritzau/