Ifølge Politiken er en aftale om yderligere genåbning på plads. Den indeholder efterskoler og højskoler.

Ifølge avisen Politiken er der politisk enighed om, at alle efterskoler og højskoler i Danmark kan åbne fra mandag som led i fortsat genåbning.

Politiken erfarer detaljer om aftalen fra "flere kilder".

Avisen skriver, at der - ud over efterskoler og højskoler - vil blive åbnet op for, at elever i grundskolen fra 5. til 8. klasse vil kunne møde i skole fysisk en dag om ugen.

Reglerne for hvor mange kunder der må være i store butikker på over 5000 kvadratmeter, vil også blive opdateret, skriver Politiken.

/ritzau/