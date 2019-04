Både eksperter og myndigheder havde vraget et kystsikringsprojekt, men det stoppede ikke politikere fra at få afsat 10 millioner til projektet.

De to Dansk Folkeparti-politikere Kim Christiansen og Pia Adelsteen, som også er et ægtepar, fik nemlig gennemtrumfet sidste år at sende det tocifrede millionbeløb til kystsikringsprojektet. Det skriver Radio24syv.

Pia Adelsteen er formand for miljø- og fødevareudvalget i Folketinget.

Det er Poul Jakobsen fra Skagens Innovations Center, der opfandt nogle drænrør helt tilbage i 2005, som skulle graves ned ved kysterne og dermed sikre dem.

Dengang fik han 7,7 millioner til at teste forsøget af syd for Hvide Sande.

Det var et projekt, der i sidste ende skulle være med til at sikre de danske strande og holde sommerhusene helt ude ved kysterne fra at styrte sammen.

Men år senere kunne eksperter fra DTU og Aalborg Universitet sammen med Kystdirektoratet konkludere, at det ikke havde givet den effekt, man havde håbet på.

De fandt opfindelsen ubrugelig og spild af skattekroner.

Nu har Radio24syv dog fået aktindsigt hos Miljøministeriet, der viser, at de to DF-politikere Kim Christiansen og Pia Adelsteen har fået bevilget 10 millioner kroner til at sparke gang i drænrørene igen sidste år.

Og det er noget, der glæder manden bag drænrørene Poul Jakobsen.

Han mener nemlig ikke, at den seneste vurdering var korrekt, og han kaldte konklusionen for en notorisk løgn.

»Der sidder jo en masse akademikere i dag inde på Christiansborg, og de har jo læst et eller andet politik på universitetet og sådan noget,« siger Poul Jakobsen til Radio24syv.

»Men der har vi tilfældigvis Pia og Kim. De har jordforbindelsen, fordi de har jo ikke læst på universitetet,« forklarer han.

Poul Jakobsen røg i retten efter det første forsøg, hvor han blev anklaget for at grave drænrørene ned ved Løkken i Nordjylland, selvom Kystdirektoratet havde sagt nej.

Pia Adelsteen og Kim Christiansen har ikke ønsket at udtale sig om, hvorfor de ønsker at genoptage et projekt, som eksperter allerede har skudt ned.

Entreprenør-firmaet Orbicon vandt i efteråret 2018 kontrakten på at teste Poul Jakobsens drænrør.