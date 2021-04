Der sidder 19 børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre. Snart rejser danske topembedsmænd til Syrien.

En delegation af topembedsmænd fra flere ministerier er inden længe på vej til Syrien.

Det bekræfter flere af hinanden uafhængige kilder over for Politiken.

Det ventes, at den danske delegation blandt andet vil gå i dialog med de kurdiske myndigheder om, hvordan en eventuel evakuering af danske børn i fangelejre kan finde sted.

I påsken meldte regeringen ud, at den opretter en såkaldt taskforce.

Det er en arbejdsgruppe, som skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark uden deres forældre. Senest 15. maj skal arbejdsgruppen komme med løsninger.

Ifølge Politiken er delegationen, der skal til Syrien, en del af den taskforce.

Udenrigsordfører Naser Khader (K) var med til at indgå aftalen på vegne af De Konservative.

Hans forventning er, at delegationen, som Politiken også beskriver, skal undersøge mulighederne for at evakuere danske børn uden deres forældre fra fangelejre.

- Det er en gruppe af topembedsmænd med forskellige kompetencer, blandt andet i forhold til det juridiske og konventionsmæssige, der skal ned og foretage individuelle vurderinger af hvert enkelt barn.

- Og så er det meningen, at de ikke kun skal undersøge, men komme med modeller til, hvordan vi kan hjælpe de børn, der har behov for hjælp. Uden deres forældre. Det skal bygge på frivillighed, siger Naser Khader til Politiken.

Han understreger, at han ikke kender de nærmere detaljer omkring rejsen.

I øjeblikket sidder i alt 19 børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre. I hvert fald hvad Udenrigsministeriet kender til. Disse er fordelt på seks mødre.

Udenrigsministeriet ønsker ikke at kommentere den forestående rejse til Syrien.

/ritzau/