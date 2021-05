Senest 15. maj har en arbejdsgruppe afdækket, om børn i syriske lejre kan hjemtages uden deres mødre.

En dansk delegation har lørdag forladt det nordøstlige Syrien efter at have besøgt to fangelejre.

Det skriver DR Nyheder, som har fået det bekræftet af det kurdiske selvstyre, der har ansvaret for lejrene.

I de to lejre - al-Hol og al-Roj - sidder 19 børn, der enten er født af eller har tilknytning til danske eller tidligere danske statsborgere. De er børn af seks mødre.

I påsken meldte den danske regering ud, at en såkaldt taskforce, altså en arbejdsgruppe, skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark. Uden deres forældre. Løsningsmodellerne skal fremlægges senest 15. maj.

Den danske delegation har ifølge DR Nyheders kilder "sandsynligvis" truffet alle kvinder med tilknytning til Danmark og deres sammenlagt ti børn i al-Roj-lejren. I al-Hol-lejren har man udelukkende besøgt lejrens kontor, skriver DR Nyheder.

/ritzau/