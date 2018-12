Udvisningsdømte kriminelle skal ikke belaste det danske fængselsvæsen, mener regeringen og Dansk Folkeparti.

Et spritnyt fængsel uden for Litauens hovedstad, Vilnius, kan ende med at huse kriminelle udvisningsdømte, som har fået en dom i Danmark.

Det skriver DR Nyheder, der har fået bekræftet fra "en lille håndfuld" anonyme kilder, at Litauen er det land, som Danmark i øjeblikket forhandler med om fængselspladser til udenlandske kriminelle.

Det fremgår af finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, at der senest med udgangen af 2019 skal indgås "en aftale med et partnerland om at etablere danske fængselspladser i udlandet."

Formålet er, at "udvisningsdømte kriminelle afsoner deres straf i udlandet frem for at belaste det danske fængselsvæsen og det danske samfund."

Forhandlingerne går ifølge DR blandt andet på, at Danmark skal være med til at finansiere etableringen af et nyt fængsel uden for Vilnius.

Ud over Danmark forhandler flere andre europæiske lande også om at være med i projektet ifølge DR's oplysninger.

I det nye fængsel skal der både sidde litauiske statsborgere og udvisningsdømte kriminelle for de lande, som har en aftale med den litauiske stat.

De litauiske statsborgere og de andre indsatte skal dog sidde hver for sig.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, vil godt afsløre, at det forhandles med et af de baltiske lande, men han kan ikke sige hvilket.

DR har ikke kunnet få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Men tilbage i november 2017 fortalte Pape faktisk, at Danmark førte forhandlinger med Litauen.

Det var dog ikke nemme forhandlinger, lod han forstå:

- Det er ikke lige så nemt, som det kan lyde til. Vi har drøftelser med Rumænien og Litauen, og det vil vi fortsætte med, sagde Søren Pape Poulsen og tilføjede:

- Jeg tror på det, ellers ville vi kigge hinanden i øjnene og stoppe det. Men vi kan ikke føre indenrigspolitik i andre lande.

Kriminelle udlændinge har længe været et stridsemne på Christiansborg. I november sidste år indgik regeringen, DF og Socialdemokratiet en aftale om at oprette et "udvisningsfængsel".

Det var i den forbindelse, Pape fortalte, at han forhandlede med Rumænien og Litauen.

/ritzau/