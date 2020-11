Politiken beskriver et notat fra Statens Serum Institut, der viser stor fare ved smitte i mink.

Ifølge Politiken vil der senere onsdag blive indkaldt til pressemøde om covid-19-smitte i mink.

Avisen skriver, at ifølge et endnu ikke offentliggjort notat fra Statens Serum Institut kan mutationer af virussen i mink og efterfølgende smitte til mennesker udgøre en fare for fremtidige vacciner.

Ifølge Politiken er notatet udarbejdet af virolog Anders Fomsgaard og chefepidemiolog ved Statens Serum Institut Kåre Mølbak. Det skulle vise, hvordan virus i ti mennesker i Nordjylland, der er smittet af mink, har forandret sig i en grad, der kan true effekten af en potentiel fremtidig vaccine.

/ritzau/