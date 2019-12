En falsk faktura på 375.000 kroner indgår i Bagmandspolitiets (SØIK) efterforskning af mulig svindel med EU-midler via det europæiske parti MELD og den tilhørende fond FELD.

Det oplyser flere af hinanden uafhængige kilder til DR.

DR har set fakturaen, som er dateret 30. marts 2015, stilet til Morten Messerschmidt og hans daværende rådgiver, Kristian Wederkinck Olesen, og adresseret til politikerens tidligere kontor i EU-Parlamentet. Den omhandler en reklamekampagne i printaviser, webmedier og på Facebook til en værdi af i alt 50.000 euro – altså omkring 375.000 kroner.

Fakturaen, der er på engelsk, ser ud, som om den er udstedt af det danske kommunikationsbureau Primetime. Fakturaen indeholder Primetimes bankoplysninger, CVR-nummer og kontaktinfo på en af bureauets partnere.

Men ifølge DR’s oplysninger har Bagmandspolitiet kontaktet Primetime for at undersøge ægtheden af fakturaen. Herefter har kommunikationsbureauet holdt møde med politiet, hvor de har afvist ethvert kendskab til fakturaen, ligesom Primetime har afvist at have lavet en kampagne for Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti eller MELD og FELD i den omtalte periode.

Ifølge DR's kilder er der problemer med formateringen af selve fakturaen. Blandt andet er der hverken påført logo- eller fakturanummer, som der altid er på bureauets regninger. Og så er der på den computerskrevne faktura noteret et beløb med håndskrift – nemlig 62.500 – svarende til, at der er lagt dansk moms oveni prisen på 50.000 euro.

'Vi er blevet præsenteret for en faktura tilbage fra 2015 med vores virksomheds navn på. Vi kan klart sige, at vi hverken har udført opgaven, modtaget det angivne beløb, udarbejdet eller sendt denne faktura, der i øvrigt indeholder en række åbenlyse fejl og mangler i forhold til den måde, vi normalt fakturerer på. Med andre ord er der tale om en falsk faktura, som vi intet kender til. Det har vi oplyst SØIK, som sagen nu ligger hos, og forhåbentlig kommer man her til bunds i sagen,' skriver managing partner Casper Hyldekvist fra Primetime til DR Nyheder.

Beløbet på 50.000 euro fremgår ikke af den opgørelse, som Dansk Folkeparti tidligere har offentliggjort over partiaktiviteter, som er finansieret med EU-penge fra MELD og FELD.

Derfor er det uvist, hvad den falske faktura er brugt til, og hvem der har lavet den.

Men flere myndighedskilder bekræfter over for DR, at der indgår flere falske fakturaer i den igangværende svindelundersøgelse af MELD og FELD.

I denne uge afslørede Ekstra Bladet, at der i sagen er flere kontrakter, hvor Dansk Folkepartis administrationschef, Jannie Nørhave, figurerer som ansat på de hoteller, hvor partiet har afholdt sommergruppemøder.

EU’s antisvindel-enhed, OLAF, overdrog i oktober den danske del af sagen til Bagmandspolitiet.

Dengang oplyste OLAF, at de efter flere års undersøgelser var kommet frem til, at der i Danmark, Italien og Grækenland var brugt 583.000 euro, svarende til cirka 4,36 millioner kroner, på 'ulovlige, uretmæssige eller uberettigede' aktiviteter i MELD og den tilhørende fond, FELD.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt var formand for MELD, mens det tidligere DF-medlem af Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, var kasserer.

OLAF har på baggrund af blandt andre DR’s afsløringer fra efteråret 2016 undersøgt, om Morten Messerschmidt og Anders Vistisen i strid med EU’s regler har brugt europæiske skattekroner til at finansiere Dansk Folkeparti i Danmark. Og om partimedlemmerne har givet Europa-Parlamentet vildledende oplysninger om, hvad pengene rent faktisk er gået til.

DR har kontaktet Morten Messerschmidt, men det har ikke været muligt at få en kommentar. Dansk Folkepartis ledelse skriver til DR:

'Vi er bekendt med, at myndighederne har en sådan faktura, men ved ikke, hvorfra den stammer, og under alle omstændigheder ses den ikke at være betalt, hvorfor der i hvert tilfælde ikke er brugt EU-midler til at dække den regning.'

Messerschmidts tidligere rådgiver, Kristian Wederkinck Olesen, siger til DR Nyheder, at han kun kender til fakturaen fra politiet.

»Jeg blev fremlagt fakturaen af politiet og spurgt, om jeg kender til den. Og der sagde jeg til dem, at det gjorde jeg ikke. Og det gør jeg heller ikke.«

Har du selv været med til at lave den her faktura?

»Nej selvfølgelig ikke. Så havde jeg jo set den.«

Hvordan kan det være, dit navn står på den?

»Det ved jeg ikke. Jeg har været rådgiver for Morten Messerschmidt og har blandt andet stået for indhentning af tilbud, så i den forstand så indhenter man jo tilbud hos den, der skal indhente tilbud, men jeg har ikke set den før, da det kom frem.«

Dansk Folkepartis Anders Vistisen har ikke ønsket at kommentere sagen overfor DR Nyheder.

Morten Messerschmidt, der sidder i partiets magtfulde koordinationsudvalg og i dag er DF’s klima- og energiordfører, har tidligere erkendt fejl i sagen, men benægtet svindel.

Heller ikke SØIK ønsker at kommentere sagen eller DR’s oplysninger om, at de har holdt møde med Primetime som led i efterforskningen af den falske faktura.

Men konstitueret chef i SØIK Kirsten Dyrman har tidligere fortalt, at politiet løbende har hjulpet OLAF med at optrevle sagen.

»Nu foreligger der en rapport fra OLAF, og derfor vil SØIK nu undersøge, om der efter dansk ret er grundlag for at indlede en efterforskning. Jeg kan oplyse, at SØIK løbende har bistået OLAF i forløbet,« lød det fra Bagmandspolitiet i oktober.