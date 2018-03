Innovationsminister Sophie Løhde er en barsk forhandler, en benhård chef og en slider. Men hendes arrogante stil kan spænde ben for det forlig, der fjerner truslen om en lammende storkonflikt

Regeringens næstyngste minister, den 34-årige Sophie Løhde har ry for at være selvsikker på kanten til det arrogante.

Hun spillede hårdt ud, da hun i december provokerede 180.000 statsansatte med en påstand om, at de i mange år har haft lønfest sammenlignet med de privatansatte, og at det nu må stoppe. Da forhandlingerne i februar brød sammen, sagde hun, at lønmodtagerne mest var optaget af at tage og ikke give. Og da organisationerne varslede strejker for 18.000 medlemmer, svarede hun igen med at lockoute 120.000.

»Hun har taget hele Danmark som gidsel,« siger Rita Bundgaard, som er chefforhandler for HK'erne i staten. Hun mener, at Sophie Løhde bærer et stort ansvar for, at en uenighed om løn og betalt frokostpause pludselig truer med at sætte hele landet i stå.

Storkonflikten vil omfatte 440.000 offentligt ansatte og træde i kraft efter påske, hvis ikke parterne forinden har indgået et forlig. Det forsøger man lige nu at nå frem til med forligsmand Mette Christensen som mægler. På mandag mødes parterne igen. Om man er kommet nærmere en aftale, ønsker de statsansattes hovedforhandler Flemming Vinther ikke at oplyse noget om.

Rita Bundgaard er også tavs. Hun henviser til, at hun står til tre måneders hæfte, hvis hun bryder sin lovpålagte tavshed og røber, hvad man taler om bag de lukkede døre i Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København.

Flemming Vinther har tidligere været hård i sin kritik af Sophie Løhdes måde at forhandler på.

»Vi fik en skidt start,« siger han og tilføjer, at det er et skidt tidspunkt - midt i svære forhandlinger - at begynde at give sin modpart karakter.

»Helt generelt vil jeg sige, at Sophie Løhde og jeg er professionelle nok til, at vi godt kan skelne mellem en faglig uenighed og en personlig uenighed. Nu har jeg ikke planer om at vi skal være personlige venner. Det er ikke sådan at Sophie og jeg ikke kan være i samme rum, eller at vi kaster ting efter hinanden. Slet ikke. Men der kan engang imellem falde nogle kantede ord. Hovedparten af tiden snakker vi til hinanden som voksne mennesker. Det er store ting vi forhandler om, så de mere kontante holdninger kommer også frem,« siger Flemming Vinther.

Sophie Løhde mener ikke, at hendes stil spænder ben for et forlig i overenskomstforhandlingerne.

'Jeg ønsker at indgå et forlig, og jeg bestræber mig på at finde løsninger hver eneste gang, jeg sætter mig ved forhandlingsbordet. Som minister har jeg i øvrigt aldrig nogensinde lavet forlig med et snævert flertal i Folketinget, og det fortæller jo noget om min prioritering og vilje til at finde løsninger over midten,' skriver hun til BT i en mail.

Sophie Løhde arbejder i døgndrift og forventer nogenlunde det samme af sine medarbejdere. Man kan som ansat under innovationsministeren sagtens komme ud for at blive ringet op af ministeren både kl. 6.00 om morgen og tæt på midnat.

Finansministeriet har sagt farvel til fem topledere på et halvt år, heraf tre efter nytår, opgjorde Altinget for nylig. Og selv om Sophie Løhde deler embedsmænd med finansminister Kristian Jensen, er det især embedsmænd med stor berøringsflade med Sophie Løhde, der søger nye græsgange. Det er ambitiøse karriereembedsmænd, der arbejder i Finansministeriet, og der er ofte udskiftning, men alligevel er det gået overraskende stærkt på det seneste, og flere kilder, der ønsker anonymitet, påpeger at en årsag, er, at Sophie Løhde er en meget hård chef og svær at gøre tilfreds.

'Jeg kan slet ikke genkende det billede, som nogen forsøger at tegne. Og det er jeg i øvrigt også glad for at vide, at mange andre heller ikke kan,' skriver Sophie Løhde til BT.

Hendes debut som forhandler for de statslige arbejdsgivere har ikke været nogen succes, hvis man spørger Rita Bundgaard.

»Der er ingen tvivl om, at Sophie Løhde er dygtig og vidende om sit stof. Hun er meget detaljeorienteret og ærekær med hensyn til hvordan hun gerne vil have tingene. Så ja, hun er sindssyg dygtig og skarp, og det kan nogle gange stå i vejen for at vi når i mål,« siger hun.

Hun beskriver forløbet som meget atypisk. Allerede kort efter sin tiltræden som minister i 2016 ville Sophie Løhde inddrage tre fridage, grundlovsdag, 24. og 31. december. Sammen med de øvrige stridspunkter betød det, at man ikke har kunne lukke et eneste af de emner, som en overenskomst består af.

Når det er gået skævt, skyldes det også en anden mere alvorlig ting. Ifølge Rita Bundgaard har Sophie Løhde været underlagt en politisk styring af regeringen.

»Det er mit indtryk, at Sophie Løhde har siddet med flere kasketter. Hun har optrådt som både arbejdsgiver og medlem af regeringens inderste kerne. Den dobbeltrolle har gjort det svært,« siger hun.

Flere på lønmodtagrsiden har kaldt Løhde for arrogant. Det ord vil Rita Bundgaard ikke tage i sin mund.

»Jeg har kun oplevet en pæn og ordentlig tone, når vi er mødtes ved det store forhandlingsbord. Der er forskel på være skarp og at være ubehagelig. Den balance synes jeg man holder. Vi taler ordentligt til hinanden, og det skal vi også. Det er jo ingen børnehave, hvor man går efter personerne. Det handler om en overenskomst for 100.000 mennesker i staten, og mange flere menneskers hverdag. Vi kan ikke være andet bekendt,« siger hun.

Her ses Sophie Løhde Foto: Liselotte Sabroe Her ses Sophie Løhde Foto: Liselotte Sabroe

En sammenligning mellem Sophie Løhde og Bjarne Corydon, som var en særdels udskældt finansminister under Thorning-regeringen, falder heller ikke ud til hans fordel.

»Man kan ikke lave en sammenligning mellem Løhde og Corydon. Hun sidder for bordenden, fordi hun har gjort sig fortjent til det. Hun er skarp og dygtig, og om hun er 34 år eller 52 år er fuldstændig ligegyldigt,« siger hun.

Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K) er en god veninde, og hun har kun rosende ord om Sophie Løhde.

»Hun er en sød og kærlig person, og en veninde, der aldrig svigter,« siger hun.

»Professionelt er hun dygtig og flittig og vil gerne have orden i tingene.Hun synes f.eks., det er vigtigt, at hun ikke bare står og holder en tale, men at man virkelig kan mærke hende. Derfor skriver hun tit sine taler om, så de får et tydeligt Sophie Løhde-aftryk. Privat er hun en virkelig sød veninde, der altid er der for en,« siger Benedikte Kiær.