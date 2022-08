Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indkalder til pressemøde onsdag.

Det bliver afholdt klokken 15.45 og skal handle om »den rådgivning, styrelsen har givet til statsministeren, justitsministeren og miljøministeren som opfølgning på Minkkommissionens beretning«.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Efter pressemødet vil direktør i styrelsen Signe Friberg stille op til interview.

11. august havde Granskningsudvalget hevet Mette Frederiksen ind til et lukket møde i Folketinget, hvor hun skulle svare på, hvorfor de involverede embedsmænd i mink-sagen ikke var blevet sendt hjem.

I Minkkommissionens rapport lød vurderingen, at der er grundlag for, at det offentlige skal forsøge at drage de ti embedsmænd til ansvar.

Der var dog ikke mange svar at hente, hvor Mette Frederiksen klappede i og henviste til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Forklaringen lød, at man endnu ikke havde færdiggjort rådgivningen. Men den ser altså ud til at være færdig nu.