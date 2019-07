Debatten om udnævnelsen af den kommende alenemor Joy Mogensen til kultur- og kirkeminister har været massiv de sidste par dage.

Nu blander Mattias Tesfaye sig i debatten - for der er en lighed mellem ham og ministerkollegaen Joy Mogensen.

Hun er nemlig ikke den eneste nyudnævnte minister, der venter et barn. Det gør Mattias Tesfaye og hans kone også.

Derfor undrer det den nyudnævnte udlændinge- og integrationsminister, at ingen har kritiseret valget af ham til minister, når nu Joy Mogensen er kommet under lup.

'Nogle kritiserer, at Joy Mogensen er blevet minister, når hun er gravid. Men ingen har kritiseret, at jeg er blevet minister, selvom min kone føder om få måneder. Jeg håber den slags forskelsbehandling er slut, når den lille pige på billedet bliver stor,' skriver Mattias Tesfaye på Facebook.

Det får imidlertid ikke debatten til at forstumme. Snarere tværtimod.

Jordemoder, forfatter og debattør Karen West - som for alvor sparkede debatten om valget af Joy Mogensen til minister i gang - har nemlig svaret Mattias Tesfaye.

Og hun mener ikke, at hans og Joy Mogensens situation kan sammenlignes - af flere årsager.

'Kære Mattias Tesfaye Jeg har udtalt mig som jordemoder, og vores anbefalinger handler om at give ro til en enlig førstegangs nybagt mor. Det betyder, at hun skal have lov til at have en lang barsel.

Tillykke med din kone, men denne her historie er desværre så fordrejet, at det begynder at blive pinligt, fordi I ikke læser, hvad jeg udtaler,' skriver Karen West i kommentaren til Mattias Tesfayes opslag.

Det sparker for alvor gang i debatten.

De fleste af de over 700, som i skrivende stund har kommenteret Mattias Tesfayes opslag, bakker ham op, men flere mener som Karen West, at der er forskel på om en minister er mor eller far til et nyfødt barn, fordi det typisk er moderen, der tager længst barselsorlov, idet det jo blandt andet er hende, der ammer barnet.

'Mattias det er da en fordummende og skæv iagttagelse. Kritikken går jo ikke på kønnet, men det faktum at en nyudnævnt minister knapt når at have et par måneder på posten før hun går på barsel, en barsel der godt og vel kommer til at vare en 1/4 af hendes tid som minister,' skriver en bruger i en af de mest likede og debatterede kommentarer.

Synes du, der er tale om forskelsbehandling, når Joy Mogensens udnævnelse til minister møder kritik, mens det ikke er tilfældet med udnævnelsen af Mattias Tesfaye, som snart bliver far?

Jeg går ikke ud fra at du forsvinder i et års tid fra din ministerpost i forbindelse med dit barns fødsel? Og tillykke med den lille ny da,' fortsætter brugeren.

Joy Mogensen har termin til oktober og forventer at gå på barsel umiddelbart før fødslen.

Hun og kultur- og kirkeministeriet har endnu ikke meldt ud, hvordan og hvor længe hun kommer til at holde barsel.

»Hun (Joy Mogensen, red.) vil sammen med regeringen tilrettelægge, hvordan hendes opgaver bliver varetaget under hendes barselsorlov. Når det er sket, bliver planerne offentliggjort,« oplyser Kultur- og Kirkeministeriet i et svar til Berlingske og B.T.