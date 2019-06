»Jeg vil sige til Kristian Thulesen Dahl: Prøv lige at slappe af og trække vejret.«

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, som synes, det er urimeligt, at Thulesen beskylder Mette Frederiksen for løftebrud i udlændingepolitikken.

»Alle de bærende søjler i den stramme udlændingepolitik fortsætter. Det gælder reglerne om familiesammenføring, statsborgerskab, permanent ophold, asylretten. Det er historisk, at vi i Danmark foretager et regeringsskifte, uden at der sker en kovending på dette område. Det bør vi glæde os over,« siger Mattias Tesfaye, der står til at blive minister i den nye regering, sandsynligvis integrationsminister.

Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti og Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet debatterer udlændingepolitik på McDonald's i Brøndby, tirsdag den 21. maj 2019.

Kristian Thulesen Dahl siger onsdag til B.T.:

»Udlændingepolitikken bliver slækket på flere forskellige områder – allerede inden Mette Frederiksen er blevet statsminister. Det er helt vildt. Hun har begået løftebrud, og hun kan lige så godt lægge sig fladt ned og indrømme det.«

Thulesen kritiserer især, at flygtninge fremover kan få pemanent ophold, hvis de har haft fast arbejde i mere end to år. Det mener han er i strid med paradigmeskiftet om, at flygtninge skal sendes hjem, hvis der er fredelige forhold i hjemlandet.

Mattias Tesfaye siger:

Røde Kors-medarbejdere på Sjælsmark: Omsorgsmedarbejder Helle Hartmann Bargholz (tv.) og sundhedsplejerske Susanne Oddershede.

»Det er fortsat sådan, at flygtninge får en midlertidig opholdstilladelse, det er der ikke ændret et komma ved. De kan så søge om en permanent opholdstilladelse efter otte år. Det er der heller ikke ændret et komma ved.«

»Børnene skal ud af Sjælsmark. Vi står fast på, at afviste asylansøgere skal opholde sig på et udrejsecenter. Men det er sund fornuft, at de ikke skal opholde sig klos op ad et militært øvelsesområde. Vi har aldrig sagt, at forholdene skal være utålelige.«

Asylcenter Sandholmlejren.

»Man skal ikke have en tilværelse i det danske samfund, når man har fået afslag på sin asylansøgning. Derfor skal man bo på et udrejsecenter, og man skal ikke have udbetalt lommepenge. Vi har et ansvar for at skærme børnene fra den kedelige situation, deres forældre har anbragt dem i. Men vi kan godt både integrere flygtninge og samtidig mene, at de skal have inddraget opholdstilladelsen, hvis der bliver fred i hjemlandet. Sådan vil det også være fremover,« siger Mattias Tesfaye.