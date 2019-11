Mattias Tesfaye er blevet far. Igen igen.

Eller som det hedder på ministeriesprog: 'Ministeriet kan bekræfte, at Mattias Tesfaye her til morgen er nedkommet med parrets tredje barn'.

Dermed bekræfter ministeriet altså, at den 38-årige Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye og hans kone Signe Hagel Andersen er blevet forældre for tredje gang.

Parret, der bor på Vestegnen, har i forvejen to drenge.

Signe Hagel Andersen, der er kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden, har tidligere på Facebook delt, at parret denne gang ventede en pige. I forbindelse med, at Signe Hagel Andersen i starten af oktober gik på barsel, skriver hun om et par hjemmestrikkede, som hun fik af Hvidovre Sundhedspleje, da hun blev næstformand for seks år siden:

'Nu har jeg taget skoene ned fra opslagstavlen og lukket computeren ned. Skoene skal med hjem til Albertslund og gives til den lille pige, vi venter os i slut oktober. Politik, fagforening og sociale medier må vente til jeg kommer tilbage fra barsel. Så vi ses på den anden side.'

Mattias Tesfaye har også selv, efter han blev udnævnt som minister, luftet på Facebook, at han sammen med sin kone ventede en pige.

Han har lige nu ikke yderligere kommentarer til morgenens gode nyhed, da han han bruger dagen med sin nu lidt større familie.