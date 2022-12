Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ny afsløring i Ahmed Samsam-sagen får nu flere partier til at kritisere regeringen.

Samsam sidder fængslet i Danmark for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, men ifølge ham selv arbejdede han i virkeligheden som dansk agent i Syrien.

Nu viser nye dokumenter, som DR har fået aktindsigt i, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har holdt flere møder med Ahmed Samsams tidligere advokat.

Efterretningstjenesterne har aldrig bekræftet, at Samsam har været agent, men både Berlingske og DR har bragt oplysninger om, at Ahmed Samsam modtog betaling af PET og FE under rejser til Syrien.

Nu fremgår det sort på hvidt, at der har været møder, hvor dagsordenen var et forlig mellem den 32-årige terrordømte dansker og de to efterretningstjenester.

Det bekræfter brevene fra advokat Thomas Brædder til Ahmed Samsam ifølge DR.

De nye afsløringer får Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, til at kalde regeringen for »komiske Ali«, fordi de har besluttet ikke at lave en undersøgelse af Samsam-sagen.

»Det er helt absurd. Regeringen opfører sig som komiske Ali på speed,« siger Peder Hvelplund.

Han mener, det er kritisabelt, at justitsminister Peter Hummelgaard (S) har afvist en undersøgelse med en kommentar om, at regeringen »ikke har fundet anledning til at nedsætte en undersøgelseskommission«.

»Det her synspunkt om, at der ikke er anledning til det, altså, jeg ved ikke, hvad de tænker på! Vi ved, at der har været forhandlinger om et forlig. Vi ved, at agenter har været inde og give Samsam et kontantbeløb. Claus Hjort Frederiksen har i B.T. betegnet sagen som et »abekastningsspil« imellem tjenesterne. Altså, hvis der ikke er anledning her, så ved jeg da ikke, hvad der er,« siger Peder Hvelplund.

Han understreger, at han ikke ved, om Ahmed Samsam har været hvervet som agent.

»Det er heller ikke det, vi beder regeringen om at sige. Vi siger bare, at der nu er så mange indicier, at det er nødvendigt at undersøge for at undgå et justitsmord på et falsk grundlag. Det er det eneste anstændige – at få det undersøgt.«

I SF mener retsordfører Karina Lorentzen, at de nye afsløringer bør få regeringen til at genoverveje beslutningen om ikke at undersøge sagen.

»Det indikerer jo bare, hvorfor der er behov for en undersøgelse af sagen. Jeg kan ikke forstå, hvis det her ikke lægger pres på regeringen i forhold til at få sagen undersøgt,« lyder det fra SFeren.

Enhedslisten har allerede kaldt justitsminister Peter Hummelgaard (S) i samråd om sagen.

Før valget var samtlige regeringspartier åbne for at undersøge sagen. Alligevel afviser regeringen det nu efter valget.

Det har fået flere eksperter til i B.T. at kritisere regeringen.

Lasse Lund Madsen, der er professor i strafferet og straffeproces ved Aarhus Universitet, kalder det »forkasteligt«, hvis sagen ikke bliver undersøgt.

Eva Smith, juraprofessor emerita, Københavns Universitet, siger til B.T: » Vi sidder alle sammen tilbage med en fornemmelse af, at der er et eller andet galt. Det er meget ubehageligt at sidde med den fornemmelse i et retssamfund som det danske.«

Berlingske er i besiddelse af samme dokumenter som DR og beskriver torsdag, hvordan det præciseres i brevene, at »modparten« til Ahmed Samsam er Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Ahmed Samsam har gennem sin nuværende advokat, Erbil Kaya, stævnet FE og PET.

Og her vil dokumenterne i den nye afsløring være centrale i sagen, siger Erbil Kaya til Berlingske:

»For mig at se er det her den rygende pistol.«

FE og PET har ingen kommentarer til DR eller Berlingske om de nye afsløringer.

B.T. arbejder på et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) på, om de nye oplysninger og kritikken fra eksperterne får regeringen til at genoverveje sagen.